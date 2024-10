La AESAN alerta sobre esta presencia en unas gominolas procedentes del extranjero

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria que ha generado gran preocupación entre los consumidores. Según ha informado la agencia, se ha detectado la presencia de sustancias psicotrópicas como el hexahidrocannabinol (HHC) y el muscimol en unas gominolas procedentes de la República Checa. Estas sustancias, que no están autorizadas en alimentos en la Unión Europea, representan un grave riesgo para la salud de los consumidores.

La alerta fue publicada tras realizarse varios controles en productos alimentarios importados, lo que permitió descubrir que ciertas gominolas contenían HHC. Un derivado sintético del cannabis, y muscimol, un compuesto presente en ciertos hongos alucinógenos.

Estos productos estaban destinados principalmente a ser consumidos por adultos. Pero la forma en que se presentaban –como gominolas– los hacía especialmente peligrosos, ya que podían resultar atractivos para menores de edad.

¿Qué es el hexahidrocannabinol (HHC)?

El HHC es un cannabinoide sintético, una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central de forma similar al tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del conocido y perjudicial producto del cannabis. Sin embargo, al ser una variante sintética, su potencia y efectos pueden ser impredecibles y más peligrosos. En este caso, las gominolas que contenían HHC estaban destinadas a ser distribuidas en varios países de la Unión Europea.

Lo que llevó a una rápida intervención por parte de las autoridades alimentarias para retirar el producto del mercado y advertir a los consumidores. El consumo de productos que contienen HHC puede provocar efectos secundarios como mareos, ansiedad, taquicardia e incluso episodios psicóticos.

| AESAN

Especialmente en personas con condiciones preexistentes o que no son conscientes de que están consumiendo una sustancia psicotrópica. AESAN ha subrayado que este tipo de productos no están permitidos en la UE y que no deben comercializarse ni consumirse bajo ninguna circunstancia.

¿Qué es el muscimol?

Por otro lado, el muscimol es un alcaloide que se encuentra principalmente en algunas especies de hongos, como el famoso Amanita muscaria, muy conocido por sus propiedades alucinógenas. Esta sustancia actúa sobre el cerebro de manera similar a los neurotransmisores inhibitorios, lo que puede causar efectos psicotrópicos potentes, como alucinaciones, alteraciones del estado de ánimo, confusión y somnolencia.

El hecho de que el muscimol estuviera presente en estas gominolas también ha generado alarma. Dado que el consumo de esta sustancia puede provocar intoxicación, desorientación y, en casos graves, incluso resultar fatal si se ingiere en dosis elevadas. En la alerta emitida por la AESAN, se recalca que los productos que contienen muscimol no pueden comercializarse legalmente como alimentos en la Unión Europea.

Medidas adoptadas por la AESAN

Tras el descubrimiento de estas sustancias en las gominolas, la AESAN ha activado el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). Para así coordinar la retirada de estos productos del mercado y evitar su distribución en otros países. Además, las autoridades sanitarias han instado a los consumidores a no adquirir ni consumir este tipo de gominolas.

Procedentes de la República Checa o cualquier otro producto similar que no cumpla con la normativa alimentaria vigente. La AESAN ha reforzado su mensaje sobre la importancia de estar atentos a las alertas alimentarias y verificar siempre el origen y la composición de los productos que se consumen. Especialmente en el caso de alimentos importados que puedan contener ingredientes no permitidos o peligrosos para la salud.