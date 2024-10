Aparece otra presunta víctima de Íñigo Errejón: Una estrella de Gran Hermano

La problemática alrededor de Íñigo Errejón continúa. El ya exdirigente de Más Madrid sigue en el ojo del huracán tras ser acusado por varias mujeres de agresión sexual. El hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados ha presentado su dimisión y deja muy tocado el proyecto de Yolanda Díaz, a quien acusan de proteger a su mano derecha.

Elisa Mouliaá, con la ayuda de la periodista Cristina Fallarás que ha sido quien lo ha destapado, ha sido quien ha presentado la primera denuncia y así lo ha publicado en su perfil de Twitter. La lista es larga y cada hora que pasa queda claro que no está cerrada. Cada vez son más las mujeres que se suman a la lista y reconocen que también fueron víctimas de agresión sexual por parte de Errejón.

Quien queda más tocada es Yolanda Díaz, que como líder de Sumar, seguramente, estaba al caso del comportamiento de Errejón. Y si lo desconocía, también la deja en una situación complicada porque significa que no controla lo que sucede a su alrededor.

| ACN

Según han publicado varios medios de comunicación, la noticia sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas supestamente por Íñigo Errejón eran un secreto a voces en el Congreso de los Diputados y en la política madrileña. Además, también se dice que tendría un problema de adicción a las drogas y al sexo que habría propiciado este comportamiento.

Nuevas víctimas: personas del mundo de la televisión

La última mujer que se ha sumado a la lista ha sido la exconcursante de Gran Hermano y tertuliana de algunos programas de Telecinco, Aída Nízar. "Hace unos ocho o nueve años, cuando vivía en Barcelona y trabajaba con tanto éxito en la televisión, conocí a este infame sujeto, Íñigo Errejón, en un acto político, donde también estaba presente la política Ada Colau, que sabe perfectamente la verdad sobre este ser infame", empieza.

"Su insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente y cuando se despidió me tocó el culo. Me rozó tan desagradablemente... Lo ignoré, en vez de partirle la cara. Pero imaginad el titular si en ese acto político le escupo o le parto la cara, la que termina detenida soy yo", añadió Aídar Nízar, dejando claro que la ex alcaldesa de Barcelona lo sabía.

Preguntada por que no quiso denunciarlo en ese momento, explicó que: "Decidí no denunciarlo. Pensé, ¿qué le diría la policía? 'Este político de reconocidísimo prestigio me está acosando, me ha tocado el culo en un acto público y todos lo vieron, pero nadie hizo nada'. No lo entendí en su momento como una amenaza grave, como una intimidación o como maltrato o acoso".