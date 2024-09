Una banda hispanomarroquí cazada in fraganti en un municipio catalán: 'Un menor...'

La delincuencia y la inmigración es un problema que preocupa a los ciudadanos. Así se desprende de las últimas encuestas del CIS, que fijan estos problemas como principales preocupaciones, junto a vivienda. Los delitos contra el patrimonio no paran de aumentar y jueces y fiscales pueden hacer poco por culpa de una legislación que, en muchas ocasiones, favorece al delincuente.

Es habitual que en pequeños hurtos y robos el autor de los mismos entre por una puerta y salga por la otra. Duerme una noche en el calabozo de los Mossos de Esquadra, le llevan en 'taxi' gratis al Juzgado y luego el Juez les deja en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar. Y así sucesivamente, hasta acumular decenas y decenas de expedientes.

Fuentes conocedoras del sistema judicial, advierten que parte del problema es la falta de recursos y una organización deficiente. No puede ser que un juicio rápido se señale un año y medio después de la comisión de los supuestos hechos delictivos. En primer lugar, porque desaparece el efecto disuasorio y, en segundo lugar, porque el autor será siempre autor primario, hasta que no exista la primera sentencia. Es decir, no se le podrá aplicar la reincidencia, porque no tendrá una sentencia condenatoria (aunque los hechos sean posteriores al primer hecho).

El Instituto de Cardedeu, la última víctima

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco chicos, dos son españoles (desconocemos si de nacimiento o nacionalizados) y dos marroquíes, además de un mayor de edad. Los investigan por un presunto delito de robo con fuerza en el Instituto de Cardedeu (Vallès Oriental) que supuestamente cometieron el pasado 17 de septiembre.

Fueron detenidos en Santa Coloma de Gramenet por una patrulla que estaba investigando la zona para evitar, precisamente, robos en centros escolares. Los pararon y en su poder encontraron varios ordenadores que resultaron ser los del Instituto de Cardedeu. Además, entre sus pertenencias, también encontraron pasamontañas y calcetines.

| ACN

Los mayores de edad pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Santa Coloma de Gramenet y el menor de edad, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los jueces deben decidir en los próximos días si ambos procedimientos siguen por separado en cada juzgado (Granollers y Santa Coloma de Gramenet) o si el Juzgado que ha abierto el segundo procedimiento se inhibe a favor del primero, para su acumulación.

Los Mossos de Esquadra de ambas comisarías no descartan que otros robos de la zona del Vallès hayan sido perpetrados por el mismo grupo.