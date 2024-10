Brutal pelea en las afueras de una discoteca de Lleida

Las peleas en las discotecas de Catalunya se han convertido en un problema recurrente que preocupa tanto a las autoridades como a los ciudadanos. En las principales ciudades catalanas, como Barcelona, Girona y Lleida los altercados dentro y fuera de los locales nocturnos son cada vez más comunes, especialmente durante los fines de semana. Estas peleas suelen estar relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, rivalidades entre grupos y, en algunos casos, con la presencia de personas que buscan crear conflicto de manera deliberada.

Los incidentes de violencia en estos espacios no solo afectan a los implicados, sino que también ponen en riesgo la seguridad de otros clientes y del personal de las discotecas. A pesar de los esfuerzos por reforzar las medidas de seguridad, como aumentar la presencia de vigilantes privados y cámaras de videovigilancia, estos enfrentamientos siguen ocurriendo con frecuencia. En muchas ocasiones, las peleas terminan con intervenciones policiales y, en los casos más graves, con heridos o detenidos.

Diversos implicados en esta pelea

El día de ayer tuvo lugar una pelea entre varias personas a la salida de una discoteca ubicada en la localidad de Lleida, la cual acabó con una imagen deplorable. A través de su cuenta oficial en X (Twitter), 'La Veu de Lleida' nos ha ofrecido un video en el que podemos observar la trifulca que ha tenido lugar allí. En concreto, se trataba de la parte exterior de una discoteca ubicada en la avenida de les Garrigues, en el barrio de Cappont.

En los hechos se vieron implicados viarios chicos y chicas jóvenes, cuando salían del club de ocio nocturno durante la madrugada del sábado al domingo. En el vídeo publicado se puede apreciar a diferentes aglomeraciones de chicos en puntos donde se estaban peleando, con muchos gritos y amenazas que se podían ir escuchando. Entre las personas implicadas se puede escuchar a diferentes jóvenes hablando en árabe y español.

Por otro lado, aunque los Mossos de Esquadra ya han identificado a algunos de los jóvenes que fueron partícipes de la pelea, todavía no se ha detenido a ningún implicado. Esto se debe a que las víctimas todavía no han presentado ninguna denuncia en relación a la batalla campal. Por suerte, la brutal trifulca no ha dejado a ningún herido de gravedad, como lo ha confirmado el departamento de comunicación de los Mossos de Esquadra en un comunicado reciente.

| ACN

Como hemos dicho al inicio, este tipo de peleas no es algo nuevo, ya que últimamente se están reportando y denunciando muchos hechos en estos lugares de ocio. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre también hubo una multitudinaria pelea en Tàrrega, una localidad cercana a la localidad de Lleida. Además, todos estos sucesos tienen por medio a muchos menores de edad, lo que complica aún más las investigaciones y detenciones de los Mossos.