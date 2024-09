Buenas noticias para los hipotecados tras el final de agosto

El euríbor a doce meses, el índice que se utiliza para referenciar la mayoría de hipotecas, ha cerrado el agosto con la bajada mensual más pronunciada de los últimos 15 años hasta situarse en el 3,166%. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), la caída se traducirá en una rebaja de 51,8 euros por cada 100.000 de hipoteca en la cuota mensual y de 621 en el año en el supuesto de que la revisión anual se haga este mes.

Los pronósticos de la entidad también apuntan que el índice continuará cayendo en los próximos meses por la bajada de los tipos del Banco Central Europeo (BCE) hasta situarse en el 2,8% a finales de año. En concreto, durante agosto el euríbor ha bajado 0,36 puntos respecto del mes pasado y ha logrado el mínimo desde diciembre del 2022.

| Think Big Empresas

Sólo se verán beneficiados los hipotecantes con hipotecas a tipo variable

Como es lógico, las hipotecas a tipo fijo no se verán afectadas por esta reducción. Estos hipotecantes siempre pagan lo mismo con independencia de las variaciones del Euribor. Estos productos financieros sirven para que, en tiempos de alta volatilidad o de tipos elevados, los prestatarios tengan siempre la tranquilidad de saber la cuota que van a pagar de hipoteca. Cuando el índice de referencia está bajo, puede ser que paguen más, pero cuando este índice está alto, seguramente paguen menos cuota.

| Google

Posible aumento del precio de las compraventas

Las consecuencias no son inmediatas, pero una bajada de tipos de interés puede incentivar el consumo y, por tanto, provocar el aumento de compras y el aumento de precio de ventas. No obstante, no sería un escenario inmediato, pero algunos economistas aseguran que se podría dar en los próximos años de seguir con esta tendencia.