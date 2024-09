El cambio de tiempo que llega hoy y mañana... aunque será un espejismo

El clima de otoño en Catalunya suele ser una transición entre el cálido verano y el frío invierno, caracterizado por las temperaturas moderadas y un aumento gradual de la humedad. Durante los primeros meses, las temperaturas suelen oscilar entre los 15 y 25 grados en la costa, mientras que en el interior y en el Pirineo los días son más frescos. A medida que avanza la estación, es común experimentar días soleados intercalados con lluvias, que van ganando protagonismo y ayudan a la recuperación de la vegetación tras el clima de verano.

Las precipitaciones son una de las características más destacadas del otoño en Catalunya, con lluvias que pueden ser moderadas o, en algunos casos, torrenciales, especialmente en la zona de la costa. Las famosas tormentas mediterráneas pueden provocar lluvias intensas en poco tiempo, generando ocasionalmente problemas de inundaciones en algunas áreas. Sin embargo, el clima en general es agradable, lo que hace del otoño una época ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Un cambio gradual en este final de septiembre

Como hemos dicho, durante las primeras semanas de otoño las temperaturas son más que cambiantes, con unos días marcados por el clima cálido seguidos de algunas fuertes precipitaciones. Esta ha sido la tónica durante gran parte de septiembre, y ahora el 'Meteocat' nos ha informado que este final de mes seguirá la misma línea, con una inestabilidad visible. Después de haber vivido un fin de semana marcado por el viento, el frío y alguna que otra lluvia, este inicio de semana estará marcado por un cambio gradual de temperaturas.

A partir de hoy, la temperatura empezará a subir de nuevo, y hará un buen sol, aunque este desaparecerá el martes por una gran cantidad de nubes, aunque sin precipitaciones. No obstante, esta agradable sensación térmica durará más bien poco, y octubre empezará con unas temperaturas bajas y un clima refrescante, con un cielo nublado que podrá ir acompañado de lluvia. Así pues, a partir de mañana es posible que tengamos alguna que otra precipitación moderada en algunos puntos del Pirineo.

Así pues, este clima de inicio de semana será todo un espejismo, y durará muy poco en comparación a lo que se viene próximamente. Y es que a partir del miércoles es más que probable que nos encontremos con diferentes chubascos en puntos del norte del litoral y prelitoral central y sur de Catalunya. Después, a partir de la tarde, el 'Meteocat' ha avisado de que espera posibles lluvias en cualquier punto del país, aunque en general será de un carácter débil.

| Getty Images

Localmente serán precipitaciones moderadas, llegando a acumular cantidades escasas o muy poco abundantes. No obstante, aunque no sean grandes lluvias, ya nos muestra que este final de septiembre no será ni por asomo la tónica meteorológica del otoño de este año. Viendo las últimas predicciones y lo vivido anteriormente, estas próximas semanas pueden ir bastante marcadas por las lluvias con algún día puntual de clima cálido.