La ciudadanía estalla tras el apuñalamiento mortal de Terrassa: 'Se disputan...'

Hace dos días tuvimos que lamentar la muerte de un ciudadano en Terrassa, después de que este fuera apuñalado mortalmente. Este fatídico suceso tuvo lugar a altas horas de la madrugada en el cruce que une a dos calles principales de la ciudad, la calle Renaixament y la Periodista Grané. Según contaron diferentes fuentes como la ACN o 'El Caso', este suceso se produjo después de una pelea entre dos personas en medio de la vía pública de la localidad.

Esta trifulca se habría originado a causa de un intento de robo por parte de la víctima, quién habría intentado robarle el móvil al agresor que acabó con su vida. Este, se enfrentó al ladrón durante este rifirrafe y acabó sacando un cuchillo que utilizó para apuñalar mortalmente al ladrón. Supuestamente, la víctima se trataba de un hombre nacido en Marruecos que era más que conocido por la policía local por su multireincidencia, y que vivía en la calle hace tiempo.

Por otro lado, el detenido sería un hombre de mediana edad de nacionalidad senegalesa, y quién hoy será trasladado a los juzgados de Terrassa, enfrentándose a un posible delito de homicidio. Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local se dirigieron al lugar de los hechos poco después del suceso, y en la misma calle detuvieron al presunto culpable. En el mismo sitio, la comitiva judicial se encargó de hacer el levantamiento del cadáver de la víctima.

| ACN

Las redes arden

Este caso no tardó en hacerse viral en redes sociales, y varios medios de comunicación y cuentas informativas se hicieron eco de la noticia. A través de X (Twitter) varias personas mostraron su indignación con el caso e incluso tiraron de humor porque como se dice en muchos casos 'mejor reír que llorar'. Citando un 'tuit' de la cuenta oficial de 'El Periódico', un usuario se tomó con ironía este hecho, subiendo la siguiente imagen acompañada del texto "Terrassa ha hecho el meme canon".

Otras personas no se tomaron tan bien esta noticia, y es más que normal, ya que vivir este tipo de casos día sí y día también está cansando a la ciudadanía. "Me da a mí que no le va a caer tanta pena de cárcel como al señor que se defendió en su casa, por lo que sea", mencionaba un usuario. Por otro lado, en la misma publicación respondiendo a un 'tuit' de 'Barrios Seguros', otra usuaria puso el foco en los inmigrantes.

"Inmigrantes se disputan el control de nuestras calles y leyes con total impunidad", explicaba. Otro hombre ponía el foco en como este caso se une a los diferentes problemas de seguridad que estamos viviendo en todas las grandes ciudades de toda Catalunya. "Es un no parar, Barcelona, Mataró, Terrassa, Tarragona...".