Un ciudadano estalla por una imagen de Barcelona: 'Sales de casa y...'

Barcelona es una ciudad que principalmente es conocida por su belleza, su cultura y su gran atractivo turístico, aunque últimamente ha estado relacionada con una serie de problemas de seguridad. Hace varios años que el vandalismo, los problemas de convivencia en las calles y los robos son el 'pan de cada día'. Diariamente salen nuevas notícias de hurtos, apuñalamientos e incluso fallecimientos que han indignado a la población, la cual demuestra su enfado a través de las redes sociales, compartiendo estos momentos inseguros.

Estos problemas se han intensificado en áreas de gran afluencia turística como Las Ramblas o el Barrio Gótico, y algunos otros como El Raval cada vez son más marginales y peligrosos. Aunque Barcelona sigue siendo una ciudad segura en comparación con otras grandes ciudades, la percepción de inseguridad en la capital ha ido creciendo con el paso de los meses y años. Esta sensación de vulnerabilidad ha sido alimentada por incidentes de hurtos y actos vandálicos que afectan tanto a los vecinos de la ciudad como los diferentes turistas que la visitan.

Un hombre indignado en redes

A través de su cuenta personal en X (Twitter), 'BCNIndignada' ha resumido a la perfección lo que puede a llegar a ser el día a día en Barcelona. "Buenos días, sales de casa para trabajar. En tu portal 3 personas durmiendo entre restos de comida y un cartón de vino. Pones un pie en la calle, la vomitada en medio, continuas, motos en el suelo y latas de birra por todas partes. Nunca te olvidaremos Colau, nunca".

La misma publicación ha ido acompañada de dos fotografías donde se puede apreciar la dejadez de la ciudad. En ambas se ven dos motos tiradas en el suelo, y es que a la inseguridad y robos también hay que añadirle un aumento en el vandalismo en la ciudad. A través de graffitis, destrozos en el mobiliario urbano y ataques a comercios.

En barrios como Gràcia o el Eixample es más que común encontrar fachadas de edificios y monumentos históricos dañados por pintadas, lo que acabo afectando a la imagen de la ciudad. Todo esto ha llevado a un debate en la ciudad sobre cual puede llegar a ser el futuro de la ciudad, y como se puede combatir estos hechos.

A la misma publicación mencionado anteriormente diferentes usuarios respondieron quejándose de lo mismo. "Y aún irá a peor, no lo dudes. ¿O es que alguien piensa que los miles de extranjeros sin estudios ni trabajo se convertirán por arte de magia en doctores o ingenieros?", mencionaba un hombre en los comentarios.

"No saben catalán, ni siquiera castellano. Tampoco inglés, tiene una pinta todo, huele a podrido que tela. Alguien está haciendo mucha pasta a expensas de eso. Irá a peor, y no te quejes. No lo denuncies o serás señalado por los fascistas de izquierdas", volvía a explicar el creador de la publicación original.