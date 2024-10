Una clienta del Banco Sabadell estalla por el catalán: 'No contrataré...'

Banc Sabadell es una de las entidades financieras más importantes de Catalunya, fundada en 1881 en la ciudad de Sabadell. Desde sus inicios, la entidad se enfocó en brindar apoyo financiero a la industria local, aunque con el tiempo ha expandido sus operaciones a nivel nacional e internacional. A lo largo de su historia,

Banc Sabadell ha adquirido otras instituciones, lo que le ha permitido aumentar su tamaño y presencia en el mercado. En los últimos años, Banc Sabadell ha tenido varias complicaciones económicas, como la incertidumbre económica derivada de la crisis financiera de 2008 y la reciente pandemia de COVID-19.

Actualmente, Banc Sabadell sigue consolidando su posición en el sector financiero, aunque no exento de polémica, con diferentes controversias que han sacudido a la empresa en varias ocasiones. Ahora, el banco ha vuelto ser el foco mediático de las críticas por una conversación de una clienta con el servicio de atención al cliente.

| ACN

Una polémica con el idioma

Durante los últimos tiempos, el catalán está siendo sacudido y eliminado poco a poco en el ámbito público en Catalunya, siendo relegado al ámbito privado. Cada vez, a través de redes sociales, la gente denuncia más actos de 'catalanofobia' que sufren diariamente los catalanes. Esta vez le ha tocado a una clienta del 'Banc Sabadell', que a través de su cuenta personal de X (Twitter) 'brotbord' nos ha publicado una conversación surrealista.

"Hola 'Banc Sabadell', es increíble que me respondáis en castellano o inglés antes que en catalán, a pesar de haberlo solicitado expresamente. No contrataré nada si no me ofrece atención y documentación íntegramente en catalán. ¿Forma parte de vuestro protocolo de atención esto?", explicaba en el tuit.

El mismo lo ha acompañado de una captura de pantalla de la conversación con la persona de atención al cliente que estaba hablando con el usuario en cuestión. "Buenos días, ¿os podéis comunicar conmigo en catalán? Gracias", le preguntaba la persona al trabajador del banco. Aqui, pero, es cuando viene el hecho más indignante, ya que el personal de atención al cliente le contesta "en inglés? Puede ser?".

Además, si esta conversación no era lo suficientemente polémica, el usuario nos ha ofrecido otra captura de pantalla. A la pregunta de si podría ser en inglés, el cliente le respondía "No, si no es en catalán, no me interesa". La respuesta del trabajador aquí era más surrealista aún, respondiendo con un simple "ok, genial".

"Es absolutamente inadmisible el desprecio que gastan vuestros trabajadores hacia el catalán", añadía el usuario. Así pues, en el entorno laboral de la atención al cliente en diferentes sectores, es donde más vemos repetidos estos actos de desprecio. Cada vez menos trabajadores hablan en catalán, y ante un derecho fundamental del cliente, los mismos se ven vulnerados.