El comentario racista de Gabriel Rufián sobre Lamine Yamal

El Girona FC y el FC Barcelona se enfrentaron ayer domingo a las 16:15 de la tarde. Los rojiblancos vencieron en los dos encuentros de la temporada pasada y los azulgrana, con un nuevo entrenador en el banquillo, les tenían ganas. Lamine Yamal inauguró el marcador muy pronto tras un error del central David López y también marcó el segundo minutos después en un chut desde la frontal del área.

Dani Olmo marcó el tercero nada más empezar la segunda parte y Pedri, tras un gran pase de Marc Casadó, puso la guinda y marcó el cuarto. Un gol estéril de Cristhian Stuani maquilló un mal partido del Girona FC, que pudo salir de Montilivi con una goleada aún mayor.

Los gerundenses pudieron recortar distancias antes del descanso, pero el árbitro canceló un penalti tras visualizar la jugada en el VAR. Desde este diario, explicamos el porqué de esta decisión del colegiado.

Lamine Yamal fue el MVP del partido. Así lo determinaron los espectadores de Movistar+, pero también los espectadores que presenciaron el partido en directo. Es cierto que el primer gol lo anota con la complicidad del central catalán, pero su partido volvió a ser de diez, dejando claro que un jugador menor de edad puede ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Gabriel Rufián y Lamine Yamal

Hablando de Lamine Yamal y hablando de menores de edad, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, fue protagonista la semana pasada cuando ante las preguntas del 'periodista' Bertrand Ndongo califió al jugador del FC Barcelona como 'mena'.

El comunicador, conocido por su cercanía a VOX, le preguntó al político autonomista si conocía a algún Mena que haya cotizado más que Santiago Abascal. La respuesta de Rufián fue en su tono sarcástico habitual y dijo que Lamine Yamal.

A continuación, empezó una discusión entre entrevistador y entrevistado, en la que Ndongo le dejó claro que Lamine Yamal no podía ser un Mena porque había nacido en España. No lo es, pero no lo es porque no haya nacido en España, sino porque vive con sus padres, de modo que sí está acompañado. Estos son los argumentos que han aparecido en la publicación y han contestado a las palabras de Rufián.

Santiago Abascal y sus cotizaciones a la Seguridad Social

La pregunta del entrevistador se explica por el hecho que normalmente se afirma que el líder de VOX, Santiago Abascal, nunca ha cotizado a la Seguridad Social. Quienes lo afirman argumentan que siempre se ha dedicado a la política, primero en el Partido Popular, donde empezó siendo concejal en Llodio (Ávala) y en las Nuevas Generaciones y luego y pasó al partido ultra.