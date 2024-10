Más cupaires que la CUP: El acuerdo de Junts con el Sindicat de Llogateres

Junts permitirá la admisión a trámite en el Congreso de una nueva proposición de ley para regular el mercado de alquiler, después de que a mediados de septiembre votara en contra de la que impulsaba el Sindicato de Locatarias. La diputada juntaire Marta Madrenas lo ha explicado en declaraciones a los medios y ha subrayado que el partido cambia de postura porque el nuevo texto que asegura que han pactado con la asociación, “blinda las competencias” de Catalunya.

ERC ha registrado este mismo martes la proposición no de ley a la Mesa de la cámara baja. Madrenas ha alertado, pero, que el pacto con la plataforma “no va más allá” de este admisión a trámite, y ha subrayado que a partir de ahora “se inician las negociaciones sobre un modelo que es diferente al de Junts”.



La formación independentista ha constatado que la nueva propuesta “respeta” las competencias de la Generalitat, pero ha querido subrayar el apoyo “final” de la formación queda sujeto a “cambios” durante la tramitación de la norma en la cámara baja española.



Así, si bien los de Puigdemont celebran los “cambios” que se han hecho en el texto que no contó con su voto a mediados de diciembre, a la vez se comprometen a “mejorarlo” durante la tramitación, puesto que la propuesta “continúa manteniendo aspectos” con los cuales no están de acuerdo.

| ACN

ERC niega que Juntos haya participado en la redacción del texto

Por su parte, ERC ha celebrado la postura de Junts de dejar que se admita a trámite la proposición de ley pero ha desmentido que los juntaires hayan participado de la redacción del texto.



Según subrayan los republicanos, los cambios que se han hecho a la propuesta buscaban “evitar la excusa de la última vez” -en referencia al no de Junts de hace un mes- para “impedir regular el alquiler de temporada”.