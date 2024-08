Una encuesta de las elecciones municipales de Girona deja ERC fuera del Ayuntamiento

A diferencia de los demás comicios, las elecciones municipales se celebran cada cuatro años. Los ciudadanos de los municipios de Catalunya y del Estado español están citados a las urnas el mismo día, a diferencia de elecciones al Congreso de los Diputados o en los parlamentos de las Comunidades Autónomas que no tienen una fecha unificada porque tienen la libertad de adelantar las citas electorales no agotar la legislatura de cuatro años.

Hoy queremos hablar del Ayuntamiento de Girona. Una vez más, nuestro sociólogo de referencia, Sergi288, con una alta fiabilidad en sus pronósticos, analiza qué pasaría si hoy se celebraran elecciones en Girona. Los encuestados son solo gerundenses, personas empadronadas en Girona y con derecho a voto. Han respondido 385 personas, de diferentes edades y residentes en diferentes barrios de la ciudad.

| ACN

El PSC sería el partido más votado con un 30,8 de intención de voto y 10 concejales. Junts estaría muy cerca, con un 27,3% de los votos y también 10 concejales. Guanyem Girona (CUP), del actual alcalde, Lluc Salellas, sería la tercera fuerza, con 12,7% y 4 ediles. En cuarta posición, el PP, con 7,4% de los votos y 2 concejales y VOX, con un 5,9% de los votos y un único concejal.

No conseguirían representación municipal Aliança Catalana, que tendría el 4,4% de los votos, ERC, que se hundiría y conseguiría un resultado peor, con el 3,6% de los voto y Ara Girona de Carles Ribas, que solo conseguiría el 1,4% de los votos.

Govern municipal actual

El Gobierno municipal actual está formado por la CUP, que en Girona se llama Guanyem Girona, por Junts por Catalunya y por ERC. La formación de Gemma Geis tenía números de ser la fuerza más votada y de editar la misma coalición 'independentista', pero con mayorías diferentes. Finalmente, fue Lluc Salellas, que hizo valer la marca Salellas en la ciudad de Girona.

| ACN

El hermano de Lluc Salellas es Benet Salellas, un conocido abogado a la demarcación de Girona y también exdiputado de la CUP en el Parlamento. Benet Salellas intervino al Tribunal Supremo ante Manuel Marchena defendiendo los intereses de Jordi Cuixart. El padre de ambos, ya fallecido, también fue un importante abogado en Girona.

ERC se hunde

Los republicanos tendrían un resultado nefasto y no conseguirían representación municipal. El tripartito en el Parlament de Catalunya y el aumento de votos para Junts per Catalunya serían los factores que explicarían la debacle de la formación autonomista. Los gerundenses no perdonarían que el partido de Oriol Junqueras y Marta Rovira decidiera facilitar la presidencia de un presidente sucursalista y españolista.

Ara Girona tampoco tiene representación

La formación que lidera Carles Ribas, histórico concejal de Junts per Catalunya en las épocas de Carles Puigdemont, no tendría representación municipal y se quedaría con el 1,4% de los votos. Mucho menos y por eso el sociólogo ya ni se plantea su entrada, Ciudadanos, que está por ver si se presentaría a las elecciones o asumiría de una vez por todas su desaparición.