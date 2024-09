ERC estaría cerca de no entrar en el Ayuntamiento de Barcelona según un sondeo

Los sociólogos siempre afirman que las elecciones municipales son otro mundo y que el sentido del voto de los electores en los comicios locales no tienen nada que ver especto de otras citas electorales, como las elecciones autonómicas o generales. En los pueblos y en la mayoría de ciudades, los ciudadanos tienden a votar a la persona y se alejan más de las siglas.

Dos claros ejemplos son los de Badalona y Girona. En la primera, el alcalde es Xavier Garcia Albiol, que representa al Partido Popular, un partido que en el ámbito territorial de Catalunya tiene pocos apoyos. Sin embargo, los badalonenses confían en él para gestionar el Ayuntamiento. De hecho, muchos de sus vecinos reconocen cambiar el sentido del voto y dar su apoyo a formaciones muy alejadas del PP en otras contiendas electorales.

| ACN

En Girona ocurre lo mismo con Lluc Salellas, que representa la CUP (o Guanyem Girona, así se llama el partido). Lluc Salellas es el hermano de Benet Salellas, que fue diputado del partido antisistema en el Parlament y abogado de Jordi Cuixat en el juicio del procés. Ambos pertenecen a una conocida familia de abogados de Girona y son muy populares en la ciudad.

El caso de Barcelona es distinto. Barcelona es una gran ciudad. Es la capital del país y sus ciudadanos votan siguiendo un patrón más parecido al de elecciones al Parlament o al Congreso de los Diputados. Los menos interesados en la política no conocen a sus representantes y votan siguiendo la marca electoral.

Esto explicaría el hundimiento de ERC en la Plaça Sant Jaume. ERC se hunde en el Congreso, ERC se hunde en el Parlament y ERC se hundiría en el consistorio barcelonés. Esta es la conclusión de la encuestra promovida por el sociólogo Sergi288, que ha preguntado a los ciudadanos de Barcelona sobre su intención de voto si hoy se celebraran elecciones.

El PSC sería el partido más votado con el 20,6% de los votos y 10 concejales. A continuación, Junts tendría el 19,1% de los votos y 9 concejales. El tercer partido más votado sería VOX, que se llevaría el 16,7% de intención de voto y 8 concejales. La cuarta posición sería para Barcelona en Comú de Ada Colau, con un mal resultado: 16,7% de los votos y 6 diputados.

A continuación, el Partido Popular tendría 4 concejales, que representarían el 10,3% de los votos. ERC sería una de las formaciones que más bajaría y sólo conseguiría el 6,4% de los votos y 2 concejales, quedándose muy cerca de la desaparición municipal.

A continuación, la CUP tendría el 5,8% de los votos y 2 ediles, mientras que Aliança Catalana (con el 3%) i Valents (1,4%) no conseguirían entrar en el Ayuntamiento.

Victorias por barrios

Igual que Catalunya no tiene un territorio homogéneo, la ciudad de Barcelona tampoco. El PSC no gana en todos los distritos. Igual que Junts no gana en todos los distritos. Mientras los de Jaume Collboni se imponen en Nou Barris, Sants, Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu, Junts ganaría en Horta Guinardó, Sarrià, Les Corts i Gràcia.

Escenario actual en el Ayuntamiento de Barcelona

Actualmente Junts es el partido con más representación municipal, con 11 concejales. A continuación, el PSC de Jaume Collboni (que es el actual alcalde) tiene 10 concejales. A continuación, encontramos a Barcelona en Comú de Ada Colau, con 9 concejales. ERC de Elisenda Alamany tiene 5 concejales. El PP de Daniel Sirera tiene 4. VOX cierra la representación municipal, con 2.

De modo que, si se cumple este sondeo, VOX, por su aumento de votos y de confianza y ERC, por su descenso de votos y de apoyos, serían las fuerzas que notarían más cambios respecto la composición del pleno de 2023.

Cambios respecto la anterior encuesta

Esta no es la primera (ni será la última) encuesta que hace Sergi288. Nuestro sociólogo de referencia analiza la actualidad política de manera constante y nos va informando de todos los cambios desde el punto de vista de representación política. Y además, lo hace con un importante número de aciertos. En este sentido, en las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco y en las elecciones europeas, su número de aciertos fue muy elevado.

El último sondeo publicado para el Ayuntamiento de Barcelona fue el pasado 29 de julio. Entonces, Junts conseguía 11 concejales y el 24,9% de los votos y el PSC 11 concejales y 23,9% de los votos. VOX se quedaba en los 6 ediles y el 13,2% de los votos y Barcelona en Comú de Ada Colau con 5 concejales y el 10,7% de los votos.

El PP conseguía 5 ediles y el 10,3% de los votos y ERC el 7,8% de los votos y 3 concejales. CUP, Aliança Catalana y SALF no conseguían representación municipal.