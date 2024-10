Espectacular incendio de un vehículo de la limpieza

Los incendios de vehículos en la vía pública son eventos espectaculares y peligrosos, que ponen en riesgo tanto a los transeúntes como a los equipos de emergencia. A lo largo de los últimos años, hemos visto varios incidentes de este tipo en las ciudades catalanas, muchos de ellos originados por fallos mecánicos o eléctricos y otros vinculados a actos vandálicos o accidentes de tráfico.

Lo que todos tienen en común es la rápida intervención de los Bomberos, que, con una actuación profesional, logran evitar consecuencias mayores. Estos eventos suelen ser capturados por curiosos y compartidos en redes sociales, lo que amplifica su impacto visual y emocional.

En esta ocasión, un vehículo de limpieza quedó envuelto en llamas en Mont-roig del Camp. Según han informado los Bomberos de Catalunya, el incendio tuvo lugar en la calle de la Baixada Platja del Cristall, a las 07:56h de la mañana, cuando recibieron el aviso. A pesar de lo impresionante de las llamas, los bomberos lograron sofocar el incendio sin que se informara de daños personales.

Las imágenes muestran un gran despliegue de humo y fuego, con los bomberos luchando por controlar la situación, mientras el vehículo, completamente envuelto en llamas, se quemaba rápidamente. Este tipo de vehículos de limpieza, por su naturaleza industrial, pueden tener sistemas eléctricos y depósitos de combustible que, en caso de fallo, incrementan el riesgo de incendio, como parece haber ocurrido en este caso.

Lo que se debe hacer si presenciamos un incendio

La rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó que el fuego se propagara, lo que podría haber afectado a árboles cercanos o incluso a otros vehículos y edificaciones en la zona. La causa exacta del incendio aún no ha sido revelada, pero este tipo de sucesos suele deberse a problemas mecánicos o eléctricos en los vehículos.

Para cualquier ciudadano que se encuentre con un vehículo ardiendo en la calle o carretera, es importante saber cómo actuar. La primera medida es alejarse inmediatamente del vehículo para evitar cualquier posible explosión o inhalación de humo tóxico. Lo siguiente es llamar rápidamente a los servicios de emergencia al 112, proporcionando detalles precisos de la ubicación y la situación. Es fundamental no intentar apagar el fuego si no se dispone de los medios adecuados, ya que puede poner en peligro la seguridad personal. Si el fuego es pequeño y se tiene un extintor a mano, se podría intentar controlar las llamas de forma segura hasta la llegada de los bomberos, pero solo si no hay riesgo para la propia integridad física.