Francesc Mauri enseña las imágenes del desastre en una playa con un curioso nombre

El temporal de lluvias está afectando a una gran parte de Catalunya ha causado unas importantes y catastróficas inundaciones en varios municipios de la provincia de Tarragona, como Salou o Reus. No obstante, la más afectada por este temporal devastador ha sido l'Ametlla de Mar, una localidad costera del Baix Ebre que lleva desde esta madrugada viendo como sus calles se inundan. Además, también han sufrido un corte en la carretera N-340, la cual ha sido completamente inundada por las fuertes precipitaciones; estas llegaron a concentrar 60 litros de lluvia por metro cuadrado.

Por otro lado, hasta las 18:00 horas del día de ayer, el teléfono de emergencias del 112 recibió un total de 308 llamadas relacionadas con la alerta por estas fuertes lluvias. De estas, 44 fueron en l'Ametlla de Mar, mientras que Salou registró 67 y Reus unas 26. La localidad conocida como 'La Cala' ha sufrido varios desperfectos en su localidad, como el arraste de mobiliario urbano, la caída de árboles y las inundaciones de locales.

No obstante, el corte en la N-340 no es el único hecho destacado que sucedió en l'Ametlla de Mar, ya que la localidad ebrense estuvo cerca de vivir una desgracia. 18 personas de un edifico del municipio tuvieron que ser evacuadas debido a un desprendimiento causado por las fuertes precipitaciones. Por suerte, todo acabó en un susto y no se tuvo que lamentar heridos, y sobre las 16:00 horas del mismo día de ayer todos los evacuados regresaron a sus casas.

Francesc Mauri nos muestra unas imágenes impactantes

Francesc Mauri es un conocido meteorólogo catalán con una larga trayectoria en los medios de comunicación catalanes, concretamente en TV3, donde durante muchos años nos ha informado de la meteorología. Con una formación en Geografía, ha destacado por su capacidad de explicar fenómenos meteorológicos de forma clara y concisa, con una presencia no tan solo en televisión sino también en redes.

Ahora, podemos encontrar al catalán en Catalunya Ràdio, donde nos informa sobre las diferentes predicciones meteorológicas en clave catalana. Además, está más activo que nunca en redes sociales, donde nos mantiene informados al minuto con material gráfico e informaciones privilegiadas. A través de su cuenta de X (Twitter) hoy nos ha mostrado unas imágenes muy impactantes de la localidad de l'Ametlla de Mar.

"En la playa de Pixavaques, en L'Ametlla de Mar, alrededor de las 14.40 h. En el pueblo, 18 evacuados de un edificio por un desprendimiento según 'Protecció Civil", explicaba en una publicación. La misma se ha hecho viral no solo por el vídeo, sino también por el curioso nombre de la playa en cuestión.

En los comentarios, un aficionado ha hablado de este nombre de la cala. "Me encanta el nombre de esta playa! Y en francés, cuando quieres decir que llueve muy fuerte, dices 'llueve como vaca que mea'".