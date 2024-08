El gadget de Lidl por menos de 20 euros si no quieres usar la sartén

Con la llegada del verano, en muchas casas de España se intenta evitar la cocina para no llenar la casa de calor y de mala olor. Por ello triunfan alimentos fríos que no tienen que pasar por los utensilios habituales como la ensalada, el gazpacho o el pan con tomate. Sin embargo, Lidl vende la solución para todo aquel que no quiere usar la sartén en verano.

La cadena de supermercados de origen alemán es una de las principales tiendas de compra para los españoles. Sus buenos productos y a buen precio son una joya para la cartera de cualquier cliente. Además, Lild tiene una particularidad única con la que no cuenta la competencia.

Estamos hablando de la zona de bazar, que se sitúa en el medio de un pasillo para llamar la atención de los compradores. En ella, frecuentan productos que no sabes que los necesitas hasta que los ves. Zapatos, tiendas de campaña, balones, relojes… todo lo que uno se pueda imaginar ha pasado por esa zona.

La alternativa a la sartén

El último producto que ha sacado al mercado es la solución para reemplazar las sartenes. Este utensilio es una Raclette, que para quien no conozca para qué sirve, es un tipo de parrilla que se pone encima de la mesa y cocina la carne como una barbacoa. Principalmente se inventó para hacer queso.

| Lidl

Por tan solo 19,99 € el gigante alemán ha sacado este aparato al supermercado. Su nombre completo es Raclette grill de 800 W y promete sustituir con eficacia a las sartenes tradicionales. El producto es desmontable y facilita su limpieza. Además, cuenta con 6 sartenes antiadherentes y espátulas de plástico para poder cocinar alimentos de todo tipo.

¿Cuánto mide y cómo funciona?

El producto tiene un tamaño de 29 centímetros de diámetro en la zona de cocción y pesa tan solo 1,5 kilos. Al ser de acero inoxidable, el cliente cuenta con la seguridad de que el producto va a durarle un buen tiempo.

El grill tiene un funcionamiento muy sencillo. Al ir con un cable para conectarlo a la corriente, tan solo es cuestión de enchufarlo, prender el interruptor y poner la comida encima la zona de cocción.

Para apagarlo hay que desenchufarlo y tener cuidado que la Raclette no esté caliente a la hora de lavarlo.

Lidl piensa en el calor que se genera en la casa cuando se cocina en verano. El utensilio es el arma perfecta para contrarrestarlo. El producto, por menos de veinte euros, está volando de los supermercados.