La Gran Película de TV3 del 26 de julio: Intriga del escándalo del Watergate

Se acerca el viernes y en TV3 toca 'la Gran Película'. Es ya un clásico. Películas de todo tipo. Después del Telenotícies Vespre, poco después de las 10 de la noche. Este próximo viernes 26 de julio se podrá ver "Mark Felt: El hombre que derribó la Casa Blanca".

Es una película de 2017 escrita y dirigida por Peter Landesman. La película narra la historia de W. Mark Felt, quien, bajo el pseudónimo de "Garganta Profunda", proporcionó información crucial que llevó al escándalo del Watergate, resultando en la renuncia del presidente Richard Nixon.

Sinopsis

Ambientada en Washington D.C. en 1972, la trama sigue a Mark Felt (interpretado por Liam Neeson), el subdirector del FBI, quien se convierte en una fuente secreta para los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein. A través de sus filtraciones, Felt revela la magnitud de la corrupción en la administración de Nixon, enfrentándose a presiones y amenazas tanto personales como profesionales. La película muestra cómo Felt maneja esta peligrosa situación y los conflictos internos en el FBI mientras busca justicia.

| YouTube

Un reparto principal encabezado por un grande: Liam Nesson

Liam Neeson como Mark Felt. Conocido por su versatilidad y potente presencia en pantalla, Neeson ha protagonizado una amplia gama de películas, desde dramas históricos como "La lista de Schindler" hasta thrillers de acción como "Taken".

Diane Lane como Audrey Felt. Lane es reconocida por sus actuaciones en "Unfaithful" y "Under the Tuscan Sun".

Marton Csokas como L. Patrick Gray. Csokas ha aparecido en películas como "The Lord of the Rings" y "Kingdom of Heaven".

Tony Goldwyn, Michael C. Hall, Tom Sizemore, Bruce Greenwood, y Brian d'Arcy James también forman parte del elenco, aportando profundidad al relato con sus interpretaciones.

Mark Felt - El Hombre que Quebró a la Casa Blanca - Trailer - Subtitulado por ArgenFlix

Un escándalo que marcó una época

El escándalo de Watergate fue un complejo entramado de actividades ilegales llevadas a cabo por miembros del Comité para la Reelección del Presidente, dirigidas a asegurar la reelección de Nixon en 1972. El evento desencadenante fue un allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate. A medida que la investigación avanzaba, se descubrieron conexiones entre los allanadores y altos funcionarios de la administración Nixon, incluyendo la utilización de fondos para sobornos y el encubrimiento de estas actividades.

Mark Felt, insatisfecho con la dirección del FBI bajo el mando de L. Patrick Gray y preocupado por la erosión de la integridad de la institución, decidió filtrar información clave a los periodistas Woodward y Bernstein. Sus acciones, aunque controvertidas, fueron motivadas por un deseo de proteger la independencia del FBI y exponer la corrupción gubernamental.

La revelación de "Garganta Profunda"

Durante años, la identidad de "Garganta Profunda" fue un misterio. En 2005, Felt reveló su identidad en un artículo de la revista Vanity Fair, aclarando su papel en el escándalo de Watergate. Su decisión de salir a la luz fue en parte para asegurar el bienestar financiero de su familia y para contar su versión de los hechos antes de morir.