Junts reacciona al discurso de Salvador Illa por la Diada: 'Era más...'

En motivo de la Diada de Catalunya, el Presidente de la Generalitat Salvador Illa ha dado su primer mensaje institucional en el marco de esta festividad. El líder del PSC se ha alejado de los discursos reivindicativos e independentistas que han caracterizado a otros líderes políticos de Catalunya como Quim Torra o Carles Puigdemont. Aunque por lo menos se ha dignado a hacerlo íntegramente en la lengua catalana.

Tirando de discurso vacío y populista, Illa ha apelado que la Diada debe pertenecer a todos los catalanes, y ha aprovechado el momento para hablar de que hay que mejorar los servicios públicos.

"Cataluña también se ha hecho a sí misma gracias al trabajo de generaciones de personas venidas de los pueblos de España y de todo el mundo. No podemos cerrar los ojos a la realidad del fenómeno migratorio. Se trata de una emergencia global fruto de la desigualdad en el mundo y que ningún país puede resolver solo", explicaba en su discurso en el Parlament de la Generalitat.

Además, añadía lo siguiente. "Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y tierra solidaria. Y ahora volverá a ser ejemplar. Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: todo el mundo que viene a mejorar Cataluña es catalán. Con los mismos derechos y los mismos deberes que tenemos todos nosotros".

Sin embargo, como ya pasó con su mensaje hacia los funcionarios catalanes, este discurso no ha sido exento de críticas. Una de las primeras en pronunciarse sobre este mensaje ha sido Junts per Catalunya, y su presidenta Laura Borràs.

Illa, criticado por Junts

La presidenta de Junts, Laura Borràs, criticó el discurso institucional del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por la Diada y aseguró que "era más elocuente por lo que no decía que por lo que decía". En declaraciones a los medios tras realizar la tradicional ofrenda a Rafael Casanova, Borràs ha apuntado que en el mensaje institucional debería haberse plasmado que la "prioridad" del Govern es "liderar el progreso de Catalunya". En cambio, considera que la del PSC fue "más bien no molestar al PSOE".

| ACN

Durante su intervención Borràs ha hecho un llamamiento a "no pasar página y no olvidar todas las anormalidades democráticas". "No tenemos ningún derecho a rendirnos", ha remarcado la presidenta de Junts. "Si llevamos 310 años conmemorando las libertades perdidas, hoy toca levantarnos como al día siguiente de 1714 y trabajar para conseguir la independencia del país", ha añadido.

Por su parte, la militante de Demócratas Titón Laïlla ha exigido "unidad y altura de miras" a todos los partidos. "Basta partidismo, todos estamos aquí porque queremos un país libre", ha afirmado Laïlla, quien ha garantizado que su formación será "siempre delante" contra "la represión". De hecho, ha asegurado que España "es un estado represor por mucho que cambien los colores a las instituciones de aquí y de allá".