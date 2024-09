Lección de Jordi Basté a Joan López sobre el catalán: 'No puedes...'

Jordi Basté es el presentador del programa 'El Món a Rac1' en la radio que lleva este mismo nombre. Él y su programa son líderes de audiencia en Catalunya, con bastante diferencia respecto del segundo competidor, que es Catalunya Ràdio, con Ricard Ustrell a la cabeza. El programa empieza a las seis de la mañana y repasa la actualidad política del día. Su momento estrella es a las ocho de la mañana, con el editorial, el 'davantal' y luego, sobre las nueve, empieza la tertulia.

Cada dia de la semana participan tertulianos diferentes, pero siempre los mismos según el día en cuestión. La dirección del programa trata de buscar personalidades con diferente perfil político, para generar debate y para que se produzcan discusiones (cordiales) sobre un tema en cuestión. Ayer lunes se habló de lengua y el protagonista negativo fue Joan López-Alegre.

López-Alegre pronunciaba un discurso en el que parecía que vivía en otro mundo: "¿cómo puede haber tantas normativas, leyes y dinero" y añadía "¿y la conclusión es que el catalán está en crisis?? o indignándose de "cómo podemos tener un Estatuto que hace incluso una distinción discriminatoria del castellano, diciendo que la lengua propia de Catalunya es el catalán y que la otra es una lengua oficial, cosa que me parece una equivocación." Y el remate final: "mi percepción es que en los registros, juzgados, el uso del catalán ha avanzado muchísimo".

Respuesta de Jordi Basté

El presentador, en su condición de moderador, nunca suele intervenir, pero las palabras de Joan López-Alegre no se podían dejar pasar. "El catalán se está perdiendo y se está muriendo. Y como no ayudemos todos, pensemos como pensemos, seamos o no independentistas, se nos va a hacer puñetas el catalán. Y no es cuestión de ley, es cuestión de uso. Y el uso se está perdiendo, por muchos motivos. Primero porque hay gente que habla un idioma que domina, el castellano, mucha gente viene de otros países y con el castellano ya les es suficiente para ir a trabajar porque nadie les exige que aprendan el catalán. Y así se irá a hacer puñetas".

Las palabras de Jordi Basté no han pasado desapercibidas en redes sociales. El periodista es acusado a veces de blando y de equidistante y en esta ocasión se ha mojado. A continuación, le ha explicado al tertuliano españolista lo que supone hablar en catalán en Barcelona, con ejemplos prácticos sobre las conversaciones en este idioma.

"Que cuando dices 'Bon dia', haya el 80% de la gente de Barcelona, y creo que hago corto, que ya no te contesta 'Bon dia'. ¿Los entiendo? Sí, claro está. Pero también quiero que me entendieran cuando yo hablo en catalán. Y no es ninguna maldad, es mi lengua materna. Y no pasa nada. Y no lo puedo hacer. Y hay mucha gente que no lo cambia. Que yo, como catalán, no pueda ir a según qué lugares, que no pueda pedir un café con leche y todavía te traigan un café con hielo!! Anda, ¿cómo te pasas? No. Sigue pasando", decía Basté.

"Hay mucha gente que con el castellano ya tiene suficiente... ¿'pa' qué narices voy a aprender catalán'?. Y qué pasa?: que esta lengua se va amortiguando, empequeñeciendo. Si la utilizamos como una arma política, nos iremos a hacer puñetas. Que en según qué escuelas, en el patio, se hable en castellano, a mí me preocupa. Que en los bares no pueda pedir un café en catalán porque si no ya tienes que cambiar al castellano, porque lleva tres meses, y no le interesa..., también. O tres años, o diez. Vienen y no quieren aprender catalán, pero si se marchan a Nueva York, aprendiendo inglés y reniegan del castellano", continuaba el periodista con mucha razón.

"Quiero defender que el catalán pueda seguir siendo una lengua importante. Y lo digo por todo el mundo, que todavía espero que Leo Messi cuándo recoge la medalla de oro del Parlament de Catalunya lo diga en catalán", añadía poniendo punto y final a la discusión.