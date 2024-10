Lluís Llach entra en la campaña de Esquerra Republicana: 'Hay que...'

Lluís Llach siempre ha sido un activista político que ha trabajado para independencia de Catalunya. Durante su carrera artística como cantautor, no militaba en ninguna formación política, pero a través de la música denunciaba la represión contra los catalanes, con temas mundialmente conocidos como 'L'Estaca'.

Hace unos años, concurrió a las listas de Junts pel Sí y se convirtió en diputado en el Parlament de Catalunya. Junts pel Sí era la unión entre lo que sería hoy Junts y ERC. Decidieron ir juntos y en la lista participaron muchos nombres de la sociedad civil catalana. Ahora, Llach es el presidente de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) y ha manifestado su opinión sobre la crisis interna de ERC.

El presidente del ANC, Lluís Llach, desea que las dos candidaturas alternativas a la de Oriol Junqueras y a la avalada por Marta Rovira se pongan de acuerdo para poder ganar el congreso del partido. En una entrevista a Ser Cataluña, Llach cree que la dirección de ERC tiene que cambiar y ha apelado las listas de Fuego Nuevo y Recuperamos ERC a unir fuerzas y "aprovechar todo el buen material que tienen dentro olvidando la estructura anterior". Por otro lado, el presidente de la Asamblea se ha referido a Junqueras como el "peor estratega" del país. "No se una teoría, es una práctica. Fracaso detrás fracaso hasta la catástrofe final que está pasando ahora", ha argumentado.

| ACN

Lluis Llach se moja y opina sobre los dirigentes de ERC

Preguntado por las acusaciones del exdirigent de ERC Xavier Vendrell, que acusa Junqueras de haberse escondido el 1-O, Llach dice que no le extrañaron estas declaraciones y que "hay más cosas y todo".



"Tengo la esperanza que la gente que está un poco limpia de culpa coja la dirección. Hay gente muy buena dentro de ERC", ha añadido en referencia al proceso congresual del partido del 30 de noviembre. De hecho, se ha mostrado partidario que mientras se pelean las candidaturas de Junqueras y la avalada por Marta Rovira, las otras dos se pongan de acuerdo.



En cuanto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que no se presenta a ninguna lista pero apoya a la candidatura de Nova Esquerra Nacional, Llach ha dicho que la considera una amiga más allá de la política. Pero ha cargado contra sus decisiones recientes. "Cuando sentí su discurso en Cantallops no pensaba que volver para acabar el trabajo era este desastre", ha dicho en referencia al apoyo de ERC a la investidura del socialista Salvador Isla.



Preguntado por si Carles Puigdemont tendría que liderar Junts después del congreso, el presidente del ANC ha dicho que mientras sea un presidente de la Generalitat al exilio no juzgará sus actitudes políticas. Y ha augurado que todavía estará fuera de Cataluña "bastante de tiempo".