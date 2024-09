Lluís Llach sobre Aliança Catalana en la Diada: 'No me gusta...'

Nacido en Girona hace ya 76 años, Lluís Llach es un músico catalán que ha destacado a lo largo de su carrera no solo por su trayectoria musical. Aparte de ser artista, Llach ha sido escritor, activista y político, con unas canciones marcadas por la reivindicación y la protesta, temas que siempre han caracterizado al catalán. Todo esto hizo que tuviera que exiliarse a París durante la dictadura franquista, época en la que fue perseguido por el régimen.

En 2015 dio su gran salto a la política de la mano de Junts pel Sí, coalición creada con el objetivo de contribuir al proceso de declaración de independencia de Catalunya. Liderando la lista de la formación en Girona, Llach fue diputado del Parlament hasta 2017. Después de esto, se apartó del mundo de la política, y este año ha vuelto, convirtiéndose en el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Catalana.

Criticado por unas declaraciones

El día de ayer, en motivo de la Diada que se celebra hoy, Lluís Llach visitó el plató de 'El món a RAC1' para responder a una serie de preguntas. El presidente de la ANC dio de que hablar con sus declaraciones, ya que habló sin pelos en la lengua de una de las formaciones más mediáticas del momento, Aliança Catalana. El de Girona dijo que no invitaban a partidos, sino a todo aquel que sea independentista y se quiera añadir al movimiento.

En relación al partido político de Sílvia Orriols dijo lo siguiente. "Todo el mundo que venga será bienvenido, también Aliança Catalana. Aunque no me gusta porque tiene unos tics demagógicos peligrosos".

Como es normal, estas declaraciones fueron criticadas por muchos en redes sociales. Y aunque la ANC intentó calmar los ánimos a través de un comunicado, les salió el tiro por la culata, afirmando de nuevo el rechazo que sentían hacia Aliança Catalana. Este 'comunicado' hizo arder las redes.

"La Assemblea Nacional Catalana, y así lo ha defendido siempre su presidente, nunca ha pedido carnets a nadie. Sin embargo, el presidente y la entidad siempre han mostrado su rechazo a formaciones como Aliança Catalana, con posicionamientos que le homologan a partidos identitarios de extrema derecha de otros países. Por este motivo, Aliança Catalana no es bienvenida a una manifestación como la de este 11-S".

Tirando de 'radicalismo', Laure Vega, miembro de la CUP, dejó claro que este año no estarán presentes en la manifestación de la ANC si en ella aparece AC. "Dice Llach que todo el independentismo será bienvenido, incluido Aliança Catalana. Creo firmemente que no es independentismo si no es con todo el pueblo. Que no es una lucha por la libertad si no es por la de todos. Este año, pues, Lluís, no nos encontraremos en la manifestación del ANC":