Malas noticias para los buscadores de setas

En Catalunya, la temporada de recolección de setas se concentra principalmente en la estación de otoño, entre los meses de septiembre y noviembre. En esta época del año es cuando las condiciones climáticas son ideales, gracias a la combinación de lluvias y temperaturas suaves. Durante este periodo, especies como los rovellons, las trompetes de la mort y las carreretes son las más comunes en los bosques catalanes.

No obstante, el inicio de la temporada de búsqueda depende mucho de la cantidad de lluvias del final de verano, ya que estas estimulan el crecimiento de estos hongos en concreto. Así pues, en este inicio de otoño a la vuelta de la esquina, los diferentes recolectores de estas setas se han llevado una muy mala notícia que esperaban. Por otro lado, aunque el otoño es la época principal de recolección, en primavera también se pueden buscar algunas especies, aunque eso sí, en una cantidad mucho menor.

| Getty Images Pro

Entre las setas primaverales más comunas podemos encontrar los moixernos y las múrgolas. En esta parte del año, las lluvias son más moderadas, y el calor creciente favorece al crecimiento de estos hongos en zonas más húmedas y elevadas en el bosque catalán. Como hemos dicho, las lluvias son muy buenas para el crecimiento de estas especies, sobre todo en otoño; no obstante las últimas informaciones de los expertos son más que preocupantes.

Se podría frenar la temporada de setas

Es una realidad que hace varios años que las sequías están afectando gravemente a nuestro territorio y las diferentes especies que crecen en los bosques de toda Catalunya. Esto no solo afecta a los embalses y a las penurias agrarias, sino también a la temporada de setas, una de las que más padece este cambio climático.

No obstante, las lluvias de las últimas semanas han sido más que destacadas durante el mes de agosto, y pueden hacernos pensar que está temporada las setas no estarán tan afectadas. No obstante, según Juan Martínez, micólogo e investigador del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya, la realidad podría ser muy distinta. El centro de investigación tiene un centenar de parcelas donde realizan el seguimiento de diferentes especies de hongos, y los primeros resultados no son muy positivos para los buscadores de setas.

En total, de este centenar de parcelas tan solo se ha encontrado setas en una veintena de ellas, lo que nos hace pensar que será una temporada irregular. Estas están situadas en lugares como el Ripollès, el Alt Urgell, la Vall d'Aran, la Cerdanya o el Berguedà, donde más ha llovido en agosto y este inicio de setiembre. No obstante, tampoco hay que hacer saltar las alarmas, ya que el micólogo ha asegurado que se prevé una campaña decente con producciones de entre 50 y 60 kilos por hectárea.

En dos días entramos en la estación de otoño, y el cambio drástico en las temperaturas de un día para el otro puede afectar a diferentes especies de hongos en Catalunya. Las zonas más afectadas se encuentran en el Pirineo y el Prepirineo, donde si no llueve en los próximos días no podremos ir para disfrutar de un día de recolección.