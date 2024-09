El Manchester City se acuerda de Catalunya y de Guardiola durante la Diada

La Diada de Catalunya sigue dando que hablar a las calles del país. Hoy, día 11 de septiembre es un día festivo en las casas catalanas. Durante la mañana veíamos al Barça dejando sus ofrendas a Rafael Casanova, en un acto que lo lleva repitiendo desde 1919.

En su discurso Joan Laporta ha reforzado la carga simbólica que supone esta ofrenda por el club. Además, como ya es sabido, ha recordado que "el club siempre se ha posicionado a favor de los derechos y las libertades de Catalunya". Como era de esperar, las redes sociales del conjunto culé se han llenado de halagos y críticas sobre la acción.

El mensaje del Manchester City para todos los catalanes

Otros de los clubes que han deseado buena Diada a sus seguidores son el Espanyol y el Girona, los otros dos equipos de Primera División. El día es celebrado por todos los catalanes y, como no, los equipos de fútbol también forman parte del territorio. De hecho, a menudo son un medio de transporte para plasmar la cultura catalana al mundo.

Uno de los equipos que también ha deseado una feliz Diada a todos los catalanes es el Manchester City. El conjunto inglés, con Pep Guardiola a la cabeza, ha publicado en su cuenta de X en catalán sobre este día tan especial. Concretamente lo ha hecho con estas palabras: "Des del Manchester City us desitgem una molt bona Diada de Catalunya a tothom!".

Las respuestas de los seguidores

La cuenta que ha subido la publicación se ha llenado de comentarios de muchos usuarios catalanes. La mayoría de ellos han hablado sobre la gran labor de Pep Guardiola en el conjunto inglés. "Guardiola està fent la feina que no ha fet cap president de la Generalitat", "Imborrable la huella que ha dejado Pep en ese equipo" o "Brothers from another country" son algunas de las interacciones.

El hecho que un gigante en el mundo del fútbol como el Manchester City felicite a los catalanes es una muy buena manera de dar visibilidad al territorio. Como comentábamos esta mañana con Laporta, este acto no hace más que amplificar el mensaje de todo un pueblo.

La influencia de Pep Guardiola en el conjunto inglés

La influencia de Pep Guardiola en el conjunto de la Premier League cada vez es más notoria. De hecho, no es la primera vez que el club se posiciona a favor de los derechos y las libertades de los catalanes. El combinado está muy contento con el técnico y este acto junta mucho más sus caminos.