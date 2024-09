Marina Gatell, nuevo fichaje de 'Com si fos ahir', nunca acertarías su edad

Marina Gatell ha sido anunciada como el nuevo rostro que se suma al exitoso reparto de la serie de TV3, Com si fos ahir. Esta actriz catalana, que muchos recordarán por su paso por producciones como Ventdelplà, La Riera, Lo Cartanyà, Majoria Absoluta y un largo etcétera. Tiene una carrera consolidada en Catalunya, pero también en Espanya, donde ha participado en 'Hospital Central' y muchos otros proyectos de la pequeña pantalla.

Además de sus grandes dotes para la interpretación, lo que sorprende a sus seguidores es la edad. Gatell tiene un aspecto juvenil, pero nosotros sabemos su edad. Nació en 1979 y ha superado la barrera de los 40. Esta habilidad para mantenerse tan joven ante los ojos del público le ha otorgado un punto a favor en su carrera Catalunya y prueba de ello es que ahora participará en 'Com si fos ahir'.

También ha participado en series como ''El Ministerio del Tiempo y películas como 'Little Ashes', una producción británica en la que compartió cartel con Robert Pattinson. Una experiencia internacional que la convierte en la mejor actriz para desarrollar al nuevo personaje.

'Com si fos ahir', una serie consolidada en Catalunya

'Com si fos ahir' se emite todas las tardes después del Telenoticies Migdia presentado por Ramon Pellicer y tras la información del tiempo y el programa 'Cuines'. La serie ha estrenado la séptima temporada y ya forma parte de la historia de TV3, junto a otros grandes proyectos que han enamorado al público, como Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El Cor de la Ciutat o La Riera.

Marina Gatell no es la única nueva que entra a formar parte del elenco de 'Com si fos ahir'. Desde este periódico, en noticias anteriores, hemos explicado que han empezado grandes nombres del panorama artístico catalán, como Mercè Martínez, Mercè Comes, Mariona Ribas, Dafnis Balduz, Ivan Benet, Adrià Collado entre muchos otros.

Los personajes tendrán papeles muy importantes y tendrán relaciones personales y profesionales con los personajes ya consolidados. Algunos de ellos tendrán tramas importantes en torno a la consultoría de Miquel y otros tendrán relaciones cercanas de amistad y de afecto con otros personajes ajenos a la empresa.

Todos ellos son muy conocidos por sus papeles en otras series de TV3 y también por sus participaciones en obras de teatro. La temporada promete y, de momento, todo va sobre ruedas, pues los números de audiencia están siendo excelentes.