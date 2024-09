El mensaje que la izquierda hizo correr en redes para atacar a Aliança Catalana

Ayer 10 de septiembre, un ambiente cargado de tensión envolvió el Fossar de les Moreres en Barcelona, cuando un grupo de radicales de izquierda se organizó para boicotear un acto político de Aliança Catalana, liderado por Sílvia Orriols. La violencia se gestó previamente en las redes sociales, donde se difundió un mensaje que llamaba explícitamente a la confrontación y a la interrupción del evento.

El mensaje, que circuló por canales internos y grupos afines al movimiento antifascista, dejaba claro su propósito: impedir que Aliança Catalana, un partido independentista pero acusado de extremismo por la izquierda radical, pudiera celebrar su acto político. Este es el mensaje:

NOMÉS CANALS INTERNS, ALERTA ANTIFEIXISTA ‼️

💥 El proper dia 10 de setembre a les 20h Aliança Catalana fa un acte polític amb els dos líders de la formació, Sílvia Orriols i Jordi Aragonés, al Fossar de les Moreres.

✊ No els podem permetre que l'extrema dreta faci actes impunement, i menys a la vigília d'una diada que hauria de ser un espai de memòria històrica antifeixista.

🔥 Convoquem a tot l'antifeixisme de Barcelona i voltants per parar-los els peus. Ens veiem a les 18:30 hores als voltants de la Plaça del Fossar de les Moreres. Aneu vestits el més transversals possible i poseu-vos per grups petits de no mes de 10 persones. Estigueu especialment alerta a les consignes antirepressives i seguiu indicacions de les persones responsables (hi haurà un senyal visual cap a les 19:35 dins la plaça).

Barrem el pas a l'extrema dreta. Teixim unitat d'acció!!!

En un tono combativo, se pedía "pararles los pies", es decir, enfrentarlos y bloquear su presencia en un espacio de gran carga simbólica como el Fossar de les Moreres.

| Ruben Novoa, XCatalunya

Llamada a la violencia organizada

El mensaje no solo hacía un llamado a la protesta, sino que ofrecía una estrategia detallada para evitar que los miembros de Aliança Catalana y sus simpatizantes llevaran a cabo su acto con normalidad. Instruía a los participantes a dividirse en pequeños grupos, vestirse de manera discreta y seguir las instrucciones de los organizadores, prometiendo una señal visual clave a las 19:35 horas para iniciar la acción.

Este tipo de organización y discurso violento, que busca evitar el diálogo y el debate democrático, está muy lejos de los principios que debería defender cualquier movimiento social o político. Convocar a la acción violenta para impedir un acto público, en lugar de optar por la confrontación ideológica a través del diálogo o la protesta pacífica, representa un deterioro alarmante en el clima político de Catalunya.

Sílvia Orriols responde

Sílvia Orriols ha denunciado en numerosas ocasiones que su partido es blanco de ataques sistemáticos, y lo ocurrido en el Fossar de les Moreres no ha sido una excepción.

Orriols ha condenado con firmeza los hechos, criticando duramente la falta de tolerancia y el uso de la violencia por parte de los radicales de izquierda. En su discurso, ha insistido en que su partido tiene todo el derecho a expresarse políticamente, especialmente en un lugar tan simbólico como el Fossar, y que la violencia nunca debe ser la respuesta ante la diferencia de opiniones.