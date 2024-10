Muere la activista independentista Rosario Palomino

Hoy hemos conocido la triste noticia de la muerte de Rosario Palomino. Nació en Perú en 1971, pero siempre había simpatizado con nuestra lengua. Se va un referente del actual 'Mantinc el català', que ya impulsó un movimiento llamado 'No em canviïs de llengua" junto a Matthew Tree, Carme Sansa, Toni Albà entre otros, con el que catalanes de nacimiento y personas llegadas de fuera pero con ganas de integrarse pedían que se cambiara de lengua cuando alguien se dirigía a ellos.

El lema de la campaña, que empezó en 2019, era "Som els catalans nascuts arreu defensant la llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana: la llengua catalana". Muchos catalanes (y sobre todo españoles) consideran que no cambiar de lengua es una falta de respeto hacia la persona que llega. Cuando la falta de respeto tiene lugar, precisamente, en la actuación opuesta.

Si se habla catalán a una persona llegada de fuera, la igualas a los catalanes. Si le hablas en castellano, le estás dando el mensaje que no es lo suficientemente inteligente como para hablar catalán y estás marcando una diferencia con esta persona. Te hablo en castellano porque no eres capaz de entenderme y porque no eres capaz de aprender mi lengua.

Afortunadamente, personas como Matthew Tree y Rosario Palomino, entre muchos otros, se han convertido en personas que hablan un catalán perfecto, mucho mejor que algunos españoles que llevan sesenta años aquí y no saben decir 'bon dia'.

Mensajes de despedida

El exdirigente de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que se ha despedido cariñosamente de Rosario Palomino, con unas palabras de agradecimiento y cariño. Molt colpit per la mort de la Rosario Palomino. Una dona que desprenia empatia, positivitat i un enorme compromís amb les causes més nobles. Una patriota de cap a peus que va estimar i defensar molt Catalunya i el seu desig de llibertat. I un referent a seguir de defensa activa de la llengua catalana. Abraçada a familiars i amics. DEP

El mensaje de Turull se ha hecho viral en redes sociales y seguidores del exconsejero de presidencia se han unido a sus palabras de pésame hacia su familia y amigos.

| ACN

También Laura Borràs ha tenido unas palabras hacia la activista y defensora de la lengua catalana. Borràs reconoce que hace unos días ya temió la noticia.

También el activista Sergi Maraña, que comparte un vídeo de un discurso de Palomino, en el que reivindica la libertad del pueblo de Catalunya.

O el mensaje de Fredi Bentanachs, que la considera una "imprescindible" y lamenta la muerte de una "defensora incansable de Catalunya"