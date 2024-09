Nueva avería en los trenes en Catalunya: Cientos de afectados y 3 servicios detenidos

Los problemas de RENFE en Catalunya llevan tiempo generando una gran controversia tanto social como política. El servicio de Rodalies ha sufrido continuas averías, vandalismo y robos de cobre, lo que ha afectado gravemente a los usuarios y ha desencadenado importantes retrasos. Estas incidencias no son nuevas, pero se han intensificado en los últimos meses, agravando el descontento ciudadano. Frecuentemente, muchos trenes quedan inutilizados debido a averías, lo que afecta directamente la movilidad de miles de personas​.

Desde el ámbito político, estas deficiencias han sido aprovechadas por los partidos independentistas para criticar al Gobierno central, a quien acusan de desatender las infraestructuras en Cataluña.

El trasfondo político de estos problemas se agrava por el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat. Este pacto ha generado tensiones entre los sindicatos, que han convocado varias huelgas, ya que temen que el traspaso afecte negativamente las condiciones laborales de los trabajadores y la calidad del servicio​.

Los problemas se suceden y hoy vuelve a producirse un incidente grave

La situación de los trenes en Catalunya no solo es un problema técnico y de infraestructura, sino que también tiene implicaciones políticas y sociales de gran envergadura. Hoy mismo se han vuelto a producir problemas en este sentido.

La circulación de trenes de alta velocidad que tienen origen en la estación de Sants de Barcelona se encuentra interrumpida este viernes por la mañana, según informa Adif. Se debe a un pequeño descarrilamiento de un tren Euromed, que ha salido del eje, según informan desde Renfe.

| ACN, Euro Money Bills, XCatalunya

Los trenes que estaban dentro de la instalación de Can Tunis no pueden salir y no hay servicio de AVE, Euromed e Intercity. Técnicos de Adif están trabajando en estos momentos para reparar la incidencia. Desde Protección Civil han activado el Plan Ferrocat (por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril) en fase de prealerta por la acumulación de viajeros de la línea AVE en la Estación de Sants por los retrasos que se están produciendo.

Los hechos han provocado un grave malestar entre los pasajeros y también entre la ciudadanía. Muchos ciudadanos, aunque no se han visto directamente afectados por la incidencia de hoy, han mostrado su solidaridad con los afectados a través de mensajes en redes sociales. También han criticado durante al Gobierno de Pedro Sánchez y al nuevo Gobierno de Salvador Illa.