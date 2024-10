Oficial: Telecinco cancela un programa que era su gran esperanza

En el mundo empresarial, las apuestas están en el orden del día y son habituales y necesarias para el devenir del negocio. Y, por suerte o por desgracia, el mundo de la comunicación, en este caso de la televisión, se ha tornado en una batalla constante por adquirir cuantos más ingresos mejor. Y eso va directamente ligado a la cantidad de audiencia que reciba cada programa; ya no prima la calidad del contenido, sino la respuesta de los telespectadores.

Y precisamente en esta línea de pensamiento se ubica la drástica decisión que ha tomado Mediaset eliminando de la parrilla a la que había sido su gran apuesta de las últimas semanas. En Telecinco había recuperado la emisión del mítico concurso 'El rival más débil' y lo había ubicado en el prime time. No obstante, contra todo pronóstico, no salió tan bien como se esperaba.

Las cuotas de audiencia estaban muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, esta determinación de Mediaset resulta ciertamente sorpresiva; sobre todo, teniendo en cuenta que el programa iba creciendo en seguimiento con el paso de las semanas. En su primera emisión obtuvo un 6,5%; en la segunda un 6,9%; y en la tercera un 7,7%.

El conglomerado de Berlusconi, no obstante, cuando tocaba emitir el cuarto programa, decidió conceder ese espacio a un especial dedicado al fallecimiento de Julián Muñoz. Y tal fue el éxito de esta cobertura del programa de corazón, que decidieron no volver a brindarle la oportunidad a 'El rival más débil'. Ahora, por ejemplo, para esta semana, la cadena ha decidido incluir en el prime time del miércoles la película de 'Bad boys for life', protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

¿En qué consistía 'El rival más débil'?

'El rival más débil' es un concurso de televisión basado en el formato británico The Weakest Link. En este programa, un grupo de concursantes debe responder preguntas de cultura general en rondas de eliminación. El objetivo es acumular dinero en una banca común respondiendo correctamente el mayor número de preguntas posible.

Sin embargo, al final de cada ronda, los participantes deben votar para eliminar al que consideren "el rival más débil", es decir, al concursante que haya aportado menos al grupo o que sea visto como una amenaza. El último concursante en pie se lleva el dinero acumulado.

El rival más débil se emitió por vez primera en España entre 2002 y 2005 en el canal La 2 de Televisión Española (TVE). La presentadora del programa fue Nuria González, conocida por su estilo directo y a veces severo, lo que aportaba tensión y dramatismo al concurso.