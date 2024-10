Okupan un nicho a una familia: No pueden enterrar al padre

Una familia de Sant Vicenç de Montalt ha vivido un episodio insólito y doloroso al no poder enterrar a su padre en el nicho que habían adquirido en propiedad con anterioridad. El motivo de este insólito incidente es que, al llegar al cementerio, descubrieron que el espacio que tenían destinado para el fallecido estaba ocupado por otra tumba desconocida. Este sorprendente hecho ha generado indignación en la familia, quienes, además de enfrentarse al luto, deben lidiar con la confusión y los errores administrativos que rodean el caso.

El incidente ocurrió cuando los familiares se disponían a realizar el entierro en el cementerio de Sant Vicenç de Montalt, confiando en que todo estaría listo para la ceremonia de despedida. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron de forma sorprendente que el nicho que habían adquirido y que estaba reservado para el fallecido, ya contenía los restos de otra persona.

Ante la sorpresa y el desconcierto, la familia pidió explicaciones al personal del cementerio, quienes confirmaron que, efectivamente, el nicho estaba ocupado. La situación dejó a los familiares en un confuso estado de frustración e impotencia total, ya que no pudieron cumplir con el último deseo de su ser querido.

Un error administrativo

Según declaraciones proporcionadas por la familia afectada, las autoridades del cementerio aseguraron que el problema se debía a un error administrativo. Al parecer, el nicho que habían comprado fue asignado erróneamente a otra persona, provocando un solapamiento de tumbas.

Esta situación ha desencadenado un proceso legal para esclarecer cómo ocurrió este error y qué medidas se tomarán para corregirlo. En todo momento, la familia ha expresado su enfado por la falta de sensibilidad y de responsabilidad de las autoridades del cementerio.

| Getty Images

El caso ha puesto de relieve las irregularidades que pueden darse en la gestión de los cementerios, donde el respeto a las familias y a los fallecidos debería ser prioritario. Para los familiares, el dolor de la pérdida se ha visto agravado por este incidente, ya que no solo han perdido la oportunidad de despedirse de manera adecuada. Sino que ahora deben enfrentarse a un proceso legal para recuperar el nicho por el que pagaron.

Se inicia una investigación

El Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt ha informado de que se está investigando el caso para identificar a los responsables y subsanar la situación lo antes posible. No obstante, la familia ha dejado claro que no solo buscan una solución rápida, sino que también quieren evitar que otros pasen por el mismo calvario que ellos. En este sentido, han pedido una revisión exhaustiva de los procesos administrativos del cementerio para garantizar que no vuelva a ocurrir un error tan grave.

Este caso ha abierto el debate sobre la necesidad de mejorar los controles y la gestión en los cementerios. Donde la falta de atención a los detalles puede provocar situaciones tan desagradables como la vivida por esta familia. Mientras tanto, los familiares siguen esperando poder enterrar a su ser querido en el lugar que habían destinado para él, un derecho que les ha sido negado de manera inexplicable.