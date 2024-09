Pasajeros afectados por el caos en Sants dicen basta: 'Lo peor es...'

El transporte es uno de los elementos esenciales para que una sociedad funcione. Poder moverse por los distintos barrios y poblaciones sin la necesidad de utilizar un coche propio es importante para evitar la congestión del tráfico. Además, normalmente, su uso es mucho más económico para los pasajeros.

Todos los medios de transporte se han convertido en una pieza fundamental para el desarrollo del mundo laboral. Sin embargo, en ocasiones los trenes, metros o autobuses fallan y retrasan a todos los ciudadanos que quieren usarlos. A diario, muchos usuarios de las redes sociales se quejan públicamente de los retrasos.

Cientos de pasajeros han visto demorados sus trenes este viernes

Cientos de pasajeros de la alta velocidad con origen en Sants han visto demorados sus trenes este viernes por la mañana por el corte de circulación temporal debido al descarrilamiento de un Euromed en Can Tunis. Varios trenes AVE, Euromed e Intercity han sufrido retrasos, entre la resignación y en algunos casos indignación de los pasajeros. "Lo peor es la desinformación", se quejó a ACN una pasajera con destino a la capital española que había visto "desaparecer" su tren de los paneles de la estación "mientras otros ya han empezado a salir". Xavier Canals, también con destino a Madrid, respondía así a la situación y le espera: "Quizá si nos hubiesen avisado hubiéramos ido nosotros a sacar el tren descarrilado".

| ACN

En algunos casos han sufrido retrasos de más de dos horas, antes de que la circulación se restableciera. En el vestíbulo de la estación, esperando para acceder al control de seguridad, una muchedumbre de gente ha esperado pacientemente recibir información sobre la incidencia y sobre la situación de su tren.

Los pasajeros afectados se quejan de la desinformación

"No tienen ni megafonía", bromeaba Xavier Canals, que debía haber cogido un tren de alta velocidad en Madrid a las 8:55 h y a las diez y media todavía esperaba noticias. Se refería así al operario de Adif que, megáfono en mano, trataba de dar explicaciones a la multitud que esperaba.

También con destino a Madrid, pero para el tren de las 11 h, Mabel se resignaba, consciente de que probablemente perderá su enlace desde la capital española hacia otro punto. Sobre cuál es la causa del retraso (el descarrilamiento de un tren cerca de Can Tunis), admitía que no lo sabía a ciencia cierta. "He oído que ha habido un descarrilamiento...". A su lado, dos jóvenes también con destino a Madrid, esperaban con relativa tranquilidad por el mismo tren, y remarcaban que esto nunca les había ocurrido antes.

Algunos pasajeros han optado por buscar información dirigiéndose a las oficinas de uno de los operadores privados que cubren el trayecto Barcelona-Madrid y con el que viajan. "Llevamos un buen rato, y vemos que ya van saliendo otros trenes, pero el nuestro ha desaparecido de las pantallas", explicaba un matrimonio barcelonés en la cola del punto de información de este operador. Montse relató que cuando llegaron a la estación, a las ocho y media de la mañana, encontraron "bastante de caos" y entendieron que había demoras, pero no recibieron ninguna información oficial. "Lo del descarrilamiento lo hemos ido sintiendo más tarde, pero nadie nos daba razones; lo peor es la desinformación", afirma.