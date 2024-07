¿Qué ha hecho Victoria Federica con el perfil de la Casa Real?

Victoria Federica, la sobrina del Rey Felipe VI, ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras la creación de su cuenta de Instagram. Su perfil no solo ha atraído la atención por sus publicaciones, sino también por las controversias que ha generado, especialmente en relación con la Casa Real. Una cuenta que supera los 200.000 seguidores y que, paradójicamente, no sigue el perfil oficial de la Casa Real. Victoria Federica se desmarca de la línea oficial y sube sus historias en su cuenta particular.

| Victoria Federica

Un perfil polémico en Instagram

Victoria Federica, según fuentes de ‘El Nacional’, abrió su cuenta de Instagram en un momento en que las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación y la imagen pública. Sin embargo, lo que debería haber sido una ventana para acercarse a sus seguidores ha resultado en una serie de críticas y controversias. La joven ha publicado contenido que muchos consideran inapropiado para una figura vinculada a la monarquía, mostrando un estilo de vida lujoso y desenfadado que contrasta con la sobriedad esperada de los miembros de la Casa Real.

Quizás uno de los gestos más significativos y comentados ha sido la decisión de Victoria Federica de no seguir el perfil oficial de la Casa Real en Instagram. Este hecho ha sido interpretado por muchos como una declaración de independencia y un rechazo implícito a alinearse públicamente con la imagen oficial de la monarquía. Aunque algunas fuentes cercanas a la joven han intentado minimizar este gesto, argumentando que prefiere mantener un perfil más personal y menos institucional, la percepción pública ha sido muy distinta.

Comentarios que humillan a la Casa Real

Uno de los puntos más críticos ha sido la naturaleza de los comentarios y publicaciones de Victoria Federica. En varias ocasiones, ha compartido fotos y mensajes que han sido interpretados como una humillación hacia la institución monárquica. Este comportamiento ha sido visto como un desafío a las normas de discreción y moderación que caracterizan a la familia real española.

La Casa Real siempre ha mantenido un perfil bajo a la hora de mostrar imágenes en público. Siempre intentando que la sobriedad se imponga al alarde. Al contrario de lo que hace Victoria Federica con sus polémicas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Reacciones y críticas

Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos seguidores de la monarquía y críticos de ésta han utilizado las redes sociales para expresar su descontento y preocupación. Las críticas se centran en cómo este comportamiento puede afectar la imagen de la Casa Real, especialmente en un momento en que la institución está bajo el escrutinio público constante.

Por lo tanto, la actividad de Victoria Federica en Instagram ha levantado un polvo considerable, no solo por el contenido que publica, sino también por sus acciones y omisiones en relación con la Casa Real. Mientras algunos ven su actitud como una bocanada de aire fresco y modernidad, otros la interpretan como una falta de respeto y un riesgo para la imagen de una institución centenaria. La joven influencer sigue navegando en las aguas turbulentas de la opinión pública, donde cada uno de sus movimientos es observado y analizado con lupa.