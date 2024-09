Soy abogado y te explico qué debes hacer si te detienen

Ser detenido por la policía puede ser una experiencia abrumadora y estresante. Sin embargo, conocer tus derechos y saber cómo actuar es muy importante para protegerte legalmente. A continuación, te explico paso a paso qué debes hacer si te detienen en España.

Mantén la calma y muestra respeto

Lo primero es mantener la calma. Una actitud serena y respetuosa puede influir positivamente en cómo se desarrolle la situación. Evita comportamientos agresivos o desafiantes hacia los agentes que puedan empeorar tu situación o ser interpretados como resistencia a la autoridad.

Identifícate correctamente

En España, estás obligado a identificarte si las autoridades te lo solicitan. Enséñales tu pasaporte, DNI o carné de conducir. Recuerda que si no lo llevas estos documentos puede ser considerada una infracción administrativa y tendrás que pagar una multa.

Pregunta el motivo de la detención

Tienes derecho a conocer las razones de tu detención. Y los agentes están obligados a responderte. Pregunta de manera respetuosa: "¿Me puede informar del motivo de mi detención?". Las fuerzas de seguridad deben informarte de los hechos que se te imputan y los motivos legales de la detención, según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Derecho a no declarar

Tienes derecho a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable. Puedes ejercer tu derecho al silencio hasta que esté presente tu abogado. Cualquier declaración que hagas sin asesoramiento legal puede ser utilizada en tu contra. Una vez esté presente el abogado, también es recomendable no declarar hasta acudir al Juzgado, pues en la comisaría el abogado no dispone de todas las actuaciones necesarias para asesorarte.

| @punsix

Solicita asistencia letrada

Tienes derecho a ser asistido por un abogado desde el momento de la detención. Si no conoces a ninguno o no puedes costearlo, se te asignará un abogado de oficio. No estás obligado a declarar sin la presencia de tu abogado, quien te orientará y protegerá tus derechos.

Comunicación con familiares o terceros

Puedes solicitar que se informe a un familiar o persona de confianza sobre tu detención y el lugar donde te encuentras. Si eres extranjero, tienes derecho a que se notifique a tu consulado o embajada.

Derecho a ser reconocido por un médico

Si lo solicitas, tienes derecho a ser examinado por un médico, especialmente si has sufrido lesiones o tienes alguna condición médica que requiere atención. Este reconocimiento puede ser muy importante para documentar cualquier maltrato o problema de salud.

No firmes documentos sin leerlos detenidamente

Antes de firmar cualquier documento, léelo con atención y asegúrate de comprender su contenido. Si tienes dudas, espera a que tu abogado esté presente. No te sientas presionado a firmar nada que no entiendas completamente.

Plazo máximo de detención

La detención policial no puede exceder las 72 horas desde el momento en que se produce. Dentro de este plazo, debes ser puesto en libertad o ser presentado ante un juez. En casos relacionados con terrorismo, este plazo puede ampliarse según la legislación vigente.

No opongas resistencia ni obstruyas la labor policial

Resistirse o desobedecer a la autoridad puede constituir un delito adicional. Es fundamental que no entorpezcas la labor de los agentes y sigas sus instrucciones en la medida de lo posible.

Derecho a un intérprete

Si no hablas o no entiendes bien el español, tienes derecho a un intérprete. Es esencial que comprendas plenamente la información que se te proporciona y las preguntas que se te hacen.

Evita autoincriminarte

No proporciones información que pueda ser utilizada en tu contra. Incluso comentarios inocentes o en tono informal con los agentes pueden ser malinterpretados. Es mejor esperar a la presencia de tu abogado antes de hacer declaraciones.

Mantén un registro mental de los hechos

Intenta recordar detalles como la identificación de los agentes, el lugar y la hora de la detención, y cualquier otro acontecimiento relevante. Esta información puede ser útil posteriormente para tu defensa o si necesitas presentar una queja.

Conoce tus derechos durante los registros en domicilios o vehículos

Si las autoridades deciden registrar tu domicilio, vehículo u otras pertenencias, deben contar con una orden judicial o estar en una situación de flagrante delito. Puedes solicitar que tu abogado esté presente durante el registro.

Y lo más importante: confía en tu abogado

Tu abogado está ahí para protegerte y asesorarte. Proporciónale toda la información que necesite y sigue sus recomendaciones. Recuerda que la relación abogado-cliente es confidencial y sujeta al secreto profesional.