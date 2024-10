Tania Verge y otros wokes que callan tras el ataque de Joel Díaz a la hija de Orriols

El Departamento de Igualdad y feminismo de la Generalitat de Catalunya no se ha enterado de las palabras del 'humorista' Joel Díaz sobre la hija de Sílvia Orriols, Violant. El expresentador de 'Zona Franca' y nuevo colaborador de 'Col·lapse' bromeó en 'La Sotana' sobre el nombre de una menor de edad: "violant es gerundio, violant la Violant".

Eva Menor, la actual consejera, partido que participó en el cordón sanitario a Aliança Catalana, no considera importante que se haya frivolizado con la comisión de un delito de agresión sexual a una joven menor de edad que, además, es hija de una diputada electa del Parlament. Una dirigente que representa a 120.000 catalanes.

Tampoco lo considera importante la exconsejera de Igualdad, Tania Verge. Quien es considerada por muchos como la principal representante de la Catalunya woke, tampoco considera importante que se haya faltado el respeto a una mujer menor de edad.

De todo esto se ha hecho eco el dirigente de Aliança Catalana, Lluís Areny, que ocupaba el número uno en la lista por las comarcas de Barcelona. Areny se ha preguntado qué hubiera pasado si las palabras estuvieran dirigidas hacia la hija de Salvador Illa o de cualquier representante socialista o de ERC.

Otras dirigentes señaladas

Tania Verge no ha sido la única dirigente política señalada por el dirigente de Aliança Catalana, Lluís Areny. Eva Menor, del PSC, Marta Vilalta, de ERC, Laia Estrada, de la CUP o Laura Borràs, de Junts per Catalunya, también guardan silencio y consideran que no es importante que se insinúe una agresión sexual a una niña menor de edad.

El mensaje se ha hecho viral y muchos usuarios han avalado sus palabras, confirmando que todas estas wokes hubieran estallado si la destinataria de las críticas hubiera sido la hija de cualquier otro representante político: la hija de Carles Puigdemont o de Oriol Junqueras.

Reacción de Sílvia Orriols

La dirigente de Aliança Catalana dejó claro que no pasaría por alto las palabras de Joel Díaz y aseguró que su abogado ya estaba redactando la denuncia. De este modo, la madre de Violant y el humorista se verán las caras en los Tribunales.

Las palabras de Joel Díaz, dando su versión de los hechos y explicando que no pretendía ofender a nadie, no han servido para calmar los ánimos y no han convencido a la dirigente del partido independentista, que llegará hasta al final para que estas palabras no queden impunes.