El terrible relato de un afectada por el incendio de un tren en la R3: 'Hemos...'

El día de hoy por la mañana hemos vivido un impactante momento que ya parece ser algo normal dentro de las líneas de Rodalies Renfe en gran parte de Catalunya. Un fuego ha afectado a gran parte de un tren en la línea R3 entre Manlleu y Ripoll, a causa de un pantógrafo del cercanías que se enganchó con la catenaria. Esto provocó una caída de tensión dentro de la red eléctrica que desencadenó en un grave incendio que por suerte solo ha quedado en un impactante susto.

Las impactantes declaraciones

“La gente ha empezado a gritar: ¡Baje del tren, baje del tren! Hemos oído olor a quemado y hemos bajado pitando”. Así se expresa en declaraciones al ACN Núria, una vecina de Puigcerdà que este martes por la mañana ha cogido la línea R3 para ir a Barcelona a realizar unas gestiones. Un incendio en la catenaria ha afectado a la parte del final de un tren que iba en dirección a Vic y unos sesenta viajeros han tenido que ser evacuados, entre ellos Núria.

El fuego ha causado un agujero de medio metro en el techo de uno de los convoyes y la circulación de trenes entre Manlleu y Ripoll se encuentra ininterrumpida. Los viajeros que han querido seguir la marcha hacia Barcelona lo hacen en autobús, mientras que quienes han decidido regresar a Puigcerdà o Ripoll lo harán en taxi.

Núria ha tomado este martes por la mañana la línea R3 en Puigcerdà con la intención de ir a Barcelona a hacer unos encargos. Alrededor de las 8.45 horas, una caída de tensión en la red eléctrica ha hecho detener el tren a la altura de Torelló.

Relata que han bajado "pitando" del tren cuando han empezado a sentir olor a quemado y han empezado a andar por las vías. "Hemos oído un pedo y ha caído la catenaria", relata esta pasajera habitual de la línea R3.

Pese a que se ha montado un servicio de transporte alternativo por carretera para llegar a Barcelona, ​​Núria ha decidido no cogerlo y volver a casa. “No me sale a cuenta ir ahora a Barcelona porque tenía que estar a las once y media. Prefiero volver a Puigcerdà porque si no me voy a pasar el día arriba y abajo”, lamenta.

En este sentido, explica que ella es una usuaria habitual de la R3 y critica que "siempre pasan cosas". A raíz de la incidencia, la circulación de trenes se encuentra interrumpida entre Manlleu y Ripoll. El fuego ha afectado a la parte del final de un tren que iba en dirección a Vic y los sesenta pasajeros han tenido que ser evacuados.

El SEM ha atendido a tres personas durante la evacuación. La avería se provocó sobre las 8.45 horas cuando el pantógrafo de un tren se enganchó con la catenaria y provocó una caída de tensión de la red eléctrica. Los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabajan para resolver el sistema eléctrico. Cinco dotaciones de Bomberos se trasladaron hasta el lugar y el incendio ya se dio por extinguido