Una testigo de la pelea a machetazos de Badalona: 'Todos eran...'

Los habitantes de Badalona han vuelto a ver interrumpida su tranquilidad y han sido testigos de una importante pelea con machetes. Los hechos han ocurrido en la plaza Salvador Allende y testigos presenciales han dejado claro que no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de una preocupante escalada de inseguridad en la ciudad, especialmente relacionada con enfrentamientos entre bandas de inmigrantes.

Según María Ángeles Olaya, que ha sido entrevistada en directo en Cuatro, la violencia entre estos grupos, principalmente de origen latinoamericano y magrebí, no es nueva en Badalona. A lo largo de los últimos meses, se han registrado varios enfrentamientos, algunos de ellos mortales, lo que ha llevado a las autoridades locales a incrementar la presencia policial. La preocupación entre los vecinos de Badalona no para de crecer, pues la delincuencia y los conflictos entre estas bandas no parece que vayan a disminuir.

Machetes y otras armas blancas

En redes sociales se ha hecho viral un vídeo en el que aparece un grupo de jóvenes de origen latino y marroquí que deciden enfrentarse en plena calle. Los vecinos están preocupados y reconocen que tienen "miedo". La Policía Local intervino, pero ante la huida de la mayoría de presentes, solo pudo detener a una persona.

Falta de medidas

Los habitantes de Badalona consideran que los Mossos de Esquadra y la Policía Local, que depende del alcalde Xavier García Albiol, consideran que tienen pocos efectivos para frenar la violencia creciente. Piden más efectivos policiales y más medios para, en primer lugar, evitar que los hechos se produzcan y para, en segundo lugar, poder detener a los autores.

| ACN

La crisis afecta la convivencia en los barrios. Los ciudadanos de Badalona quieren vivir tranquilos, igual que vivían antes de la llegada de esta ola de inmigración.

Xavier García Albiol

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido una de las figuras más importantes a la hora de denunciar esta problemática, vinculando directamente el aumento de la delincuencia con la inmigración. Sus declaraciones son criticadas por la izquierda, pero reflejan el sentir de una parte de la población que reclama medidas más duras contra la multireincidencia y el control migratorio.

Albiol ha advertido en varias ocasiones que la situación en Badalona, si no se controla, podría derivar en episodios aún más graves de violencia, similares a los que se han visto en ciudades francesas, donde el descontrol entre bandas ha generado caos en barrios enteros​.