VÍDEO: El perro que se come los deberes... literalmente

Todos alguna vez hemos utilizado la excusa de "mi perro se ha comido los deberes" para salir de un apuro en el colegio de pequeños. Sin embargo, a veces la realidad supera la ficción, y así lo hemos visto en este vídeo que ha subido la cuenta "golden_narqui", donde vemos a un pequeño golden retriever haciendo algo que ha sacado una sonrisa a todos sus seguidores.

El vídeo en cuestión se ha hecho viral en redes sociales, y en su cuenta oficial de Instagram cuenta ya con más de 260.000 visualizaciones y un total de 28 mil me gustas. En este perfil, la ama de Narqui, un pequeño golden retriever muy travieso, nos trae vídeos diarios de situaciones en las que se encuentra con su tierna mascota. Con casi 20 mil seguidores, todos sus "reels" donde sale el perrito son un reclamo de sus seguidores y no tardan en ganar miles de "likes" y visitas.

En una de estas publicaciones vemos al pequeño Narqui con unos papeles en su boca mientras su ama lo graba. "Narco, ese es mi resumen, necesito que me lo des" le dice la chica a su mascota mientras esta huye para jugar. Al vídeo le acompaña el texto "Por qué no estudiaste para el examen?", siendo la misma grabación la respuesta.

Se genera una situación muy graciosa donde la mujer le pide por favor a su mascota que no le rompa sus apuntes para estudiar. "Si rompes el resumen no voy a aprobar" le dice su ama. Este, pero, sigue jugando y huyendo con el papel en su boca. "No van a entender que el perro me robo el resumen" explica la chica en tono humorístico.

Parece que Narco le cogió cariño a dichos apuntes, y no quiere devolvérselos a su ama. Incluso tienen que cogerle entre tres personas y abrirle la boca a la fuerza para que deje de morder con fuerza el papel. Finalmente, pero, parece que los daños son mínimos y la chica podrá seguir estudiando sin necesidad de decirle a su profesor que su perro se comió los deberes.

"Juro que este video no fue armado, por suerte no lo llego a romper y sirvió para el examen se que si se lo sacaba cuando estaba corriendo me lo iba a romper entonces lo perseguí hasta que se cansó y ahí pudimos entre 3 personas sacárselo despacio para que no se rompiera. Narco no para de generar contenido", escribía la ama en la descripción de la publicación".

Unos animales de compañía muy tiernos

Cuando son pequeños, los Golden Retriever son extremadamente adorables y cariñosos. Además, su suave y dorado pelaje es a menudo más claro cuando son cachorros. Su aspecto es redondeado y a menudo regordete, con unos grandes ojos y pupilas que encariñan a cualquiera. Como pasa con otras razas, suelen ser muy activos y juguetones, mostrando mucha energía y entusiasmo a una corta edad.

| Google

Es recomendable comprarles juguetes y jugar con ellos, ya que les encanta. Además, son muy sociables y pueden relacionarse perfectamente con otros humanos o perros. Por lo general son muy cariñosos, y aunque no te conozcan se acercaran a ti en busca de afecto y caricias.