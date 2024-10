VOX pesca en el PSC según un sondeo de las municipales de Terrassa

Terrassa es una de las ciudades más importantes del área metropolitana de Barcelona y, por tanto, del país. Con casi 220.000 habitantes, tiene más población que las tres capitales de demarcación restantes: Girona, Tarragona y Lleida. De ahí que también sea interesante valorar la intención de voto de sus ciudadanos y realizar sondeos.

La encuesta la realiza el sociólogo Sergi288. Ha preguntado a 300 personas, de diferentes barrios para evitar un sesgo social y ha concluido que el partido más votado sería Tot per Terrassa, con el 26,1% y 9 cocnejales. El segundo partido más votado (y aquí llega la sorpresa) sería VOX, con el 18,6% de los votos 7 7 concejales. El tercer partido también sería españolista, sería el PSC, con cel 14,2% de los votos y 5 diputados.

Siguen la lista ERC, con un 8,3% de los votos y 2 concejales, TECP, con el 5,3% y 1 representante y CUP, Partido Popular, Aliança Catalana, PACMA, SALF y Ciudadanos, que no tendrían representación municipal y y cuya intención de voto sería inferior al 3% del censo.

Auge de VOX

Igual que ocurre en el Parlament y en otros Ayuntamientos, el partido liderado por Ignacio Garriga en Catalunya y por Santiago Abascal en España, aumenta sus apoyos a costa del PSC, que acusa haber pactado con un partido supuestamente independentista, como es ERC.

El fenómeno VOX, si se cumplen los pronósticos que viene planteando Sergi288, sería parecido al que se vivió con Inés Arrimadas y Ciudadanos en 2017, cuando el artículo 155 de la Constitución impuso unas elecciones autonómicas. Entonces, votantes del PP y del PSC hicieron voto útil y dieron su confianza al partido naranja.

Aliança Catalana lo tiene difícil en las comarcas de Barcelona

Con una población mayoritariamente española gracias a las campañas de sustitución demográfica que se vienen practicando desde hace siglos, el partido independentista identitario lo tiene difícil en zonas donde los catalanes son minoría. En una población como Terrassa, con 27 concejales, la participación tendría que ser muy baja y los apoyos a AC notables para que los aliados pudieran entrar en el ayuntamiento.

Mayoría absoluta

Con 27 sillas, la mayoría absoluta se encuentra en los 14 concejales. Si se cumplen los resultados, el partido del actual alcalde, Jordi Ballart, sería la formación más votada, con 9 concejales. Teniendo en cuenta que Ballart tiene pasado socialista, un acuerdo podría ser con Junts y ERC. En este caso se llegaría a los 14

Si Ballart no quiere pactar con Junts, con los votos de ERC y Comuns no tendría suficiente. CUP no tendría representación y tampoco podría entrar en la ecuación.