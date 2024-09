Alex Král estrella del Espanyol: El precio que deberían pagar en 2025

Es la gran sensación del RCD Espanyol en lo que llevamos de temporada, El equipo blanquiazul se ha llevado una gran alegría con su incorporación. Eran conocedores de su gran potencial, pero ha caído de pie en la ciudad condal. Ahora los catalanes meditan cómo convencer a su equipo para poder fichar en propiedad, siendo petición expresa de Manolo González, el entrenador perico.

Según adelanta el portal FICHAJES.NET, el RCD Espanyol ya conoce el precio que debe desembolsar para fichar a Alex Král. El centrocampista checo de 26 años llegó este verano procedente del Union Berlín, cedido hasta final de temporada. Se ha convertido en la gran revelación del equipo y se ha enamorado perdidamente de la afición y de la ciudad.

| RCD Espanyol

El checo tiene claro que quiere quedarse en Barcelona si la temporada transcurre como ha comenzado y va a poner todo de su parte. La cesión le ha revitalizado y le ha devuelto la confianza en sí mismo, y ya quiere echar raíces en Barcelona. El medio eslovaco, con nacionalidad checa, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 con el Unión Berlín de la Bundesliga alemana.

6 millones de euros

El conjunto alemán pediría en torno a los 6 millones de euros por el futbolista, que es internacional con la República Checa. El jugador no entra en los planes de futuro del equipo de la capital alemana, por lo que Fran Gargaraza, el director deportivo perico, piensa que puede incluso reducir esa cifra. No sería un importe excesivamente alto, aunque las arcas blanquiazules no están para muchos dispendios.

Alex Král comenzó su carrera como jugador en el Slavia de Praga, jugando en la sub-21 del equipo de la capital checa. Posteriormente, continuó en el Teplice y regresó a su club de origen, donde estuvo dos temporadas más. Partió hacia el Spartak de Moscú, llegando a disputar 60 partidos con los moscovitas y llamó la atención del West Ham United.

Es todo un trotamundos

Los ingleses se lo llevaron unos meses sin pagar absolutamente nada, hasta que recaló en el Schalke 04, jugando por primera vez en la Bundesliga. Los de Gelsenkirchen descendieron de categoría, y el checo hizo las maletas para irse a Berlín a jugar con el Union. A sus 26 años ya es un trotamundos que conoce República Checa, Rusia, Inglaterra y ahora España.

Con el conjunto berlinés llegó a disputar seis partidos de la UEFA Champions League, completando los 90 minutos en el duelo ante el Real Madrid. Ante los blancos incluso acabó por anotar un gol, en una derrota de los suyos por 2-3. Alex entró en el 75 y en el 85 puso el 2-2 parcial, Dani Ceballos acabaría por desnivelar un partido que fue menos plácido de lo esperado para los blancos.