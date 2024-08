Álvaro Valles rechaza a este equipo de LaLiga: Solo quiere jugar con Manuel Pellegrini

En una temporada movida para los porteros, Álvaro Valles continúa con el culebrón en la portería de la UD Las Palmas. Hace unos días saltó la noticia de que el portero andaluz del conjunto canario estaba interesado en jugar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. De hecho, su directiva se cerró en banda y le amenazó en sentarlo en la grada si no renovaba.

De momento, el guardameta del combinado isleño aún no ha hecho ningún paso para continuar con su equipo. Al contrario, le crece por momentos el interés por jugar en el Real Betis Balompié. El revuelo de su salida ha llegado a varios clubes de Primera División y no han tardado en hacer una oferta por el portero andaluz.

La oferta del Villarreal por Valles

La última que ha llegado es la del Villarreal. El equipo groguet vio como hace unos días Jörgensen, su guardameta titular, se iba al Chelsea. Eso sí, dejando 25 millones en las arcas del club.

Ahora, el conjunto amarillo está desesperado por volver a encontrar un portero de garantías. La confianza que le dio al equipo Jörgensen fue una clave en la táctica de Marcelino la temporada pasada. El combinado groguet ve en Álvaro Valles una oportunidad de oro que no puede dejar escapar.

Las cifras del portero andaluz

Sin embargo, las ganas del andaluz de volver a sus tierras han provocado el rechazo a la oferta del Villarreal. Álvaro Valles fue uno de los porteros revelaciones de la LaLiga la pasada campaña. Con 37 partidos jugados firmó un total de 113 paradas, 8 encuentros con la portería a cero y un 78% de acierto en el pase.

Sus números lo convirtieron en uno de los mejores porteros españoles del momento y estuvo a muy poco de entrar en la lista de Luis de la Fuente. De hecho, algún analista que otro lo hubiera llevado antes que alguno de los tres porteros que han ganado la Eurocopa.

La tranquilidad bética y la competencia en su llegada

El Real Betis está tranquilo. Sabe que el jugador quiere venir y el club andaluz tiene la llave para que así sea. Aun así, no se descarta llegar a los últimos días del mercado.

| Real Betis

De producirse el fichaje, el equipo verdiblanco tendría en sus filas a cuatro porteros de garantías para la siguiente temporada. Nombres como Rui Silva, Fran Vietes o Adrián lucharían por la titularidad junto a Valles en el combinado bético. No obstante, el conjunto andaluz no descarta deshacerse de alguno de los tres para no superpoblar la zona.

Es posible que hasta el final del mercado no sepamos como ha acabado la situación. Sin embargo, el caso parece ser otro culebrón bajo palos en la liga española este periodo de transferencias.