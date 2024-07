El Atlético de Madrid busca al sustituto de Morata

El Atlético de Madrid se ha encontrado con un problema grande con la salida de Álvaro Morata rumbo al Milán italiano. Los colchoneros ahora deben rastrear el mercado en busca de un delantero que sustituya al capitán de la selección española. El madrileño, tras ganar la Eurocopa, ha decidido poner rumbo hacia Italia y dejar el club rojiblanco con efecto inmediato.

Pese a una publicación donde el delantero apelaba a ganar un título con el club de la osa y el madroño, finalmente su elección es abandonar a Simeone. El argentino intentó convencerle, pero no hubo manera; la propuesta rossonera es muy alta para decirle que no, y la familia ha pesado mucho.

El Atlético aprieta por Dovbyk

Ante esta tesitura, el Atlético de Madrid busca un delantero en el mercado, y los ojos vuelven a ponerse sobre Artem Dovbyk. El ucraniano, según el DIARIO AS, decidió recientemente quedarse en Girona y desoír las ofertas del Atlético. Sin embargo, fuentes del club colchonero aseguran que Matteo Moretto en RELEVO niega que se haya dejado de hablar de él.

| Girona FC

El conjunto madrileño prepara una nueva propuesta por el pichichi de la última liga, siempre por debajo del valor de la cláusula. Quique Carcél, Director Deportivo del Girona, dijo en una entrevista al DIARI DE GIRONA que no quiere que salga el delantero. "No quiero vender a Dovbyk, pero si pagan 40 millones, es una irresponsabilidad que no salga", explicó.

Soy muy feliz en Girona

El propio delantero no cerró puertas a su continuidad con el equipo de Michel tras finalizar la Eurocopa. "¿Un traspaso en verano? Estoy muy feliz en el Girona y me siento bien con toda la gente que me rodea: jugadores, entrenador y dirigentes. Conmigo son maravillosos y me dan todas las condiciones para dar lo mejor de mí, es genial", dijo Dovbyk.

Puede suceder como sucedió con Morata, y donde dije digo, digo Diego, o que realmente el ucraniano apueste por el proyecto de Michel. Los rojiblancos van a lanzar una ofensiva en las próximas horas, según apuntó Matteo Moretto en RELEVO. Es el delantero que quieren fichar en el Atlético de Madrid y no van a parar.

Dovbyk elige España

Artem llegó a España el pasado verano, del Dnipro de su país, los gironins pagaron 7 millones por el 70% de sus servicios. Se ha revalorizado tanto que ha conseguido el Pichichi en la Liga con 24 tantos, y media Europa ha preguntado por él. Su deseo es seguir en España y duda entre el proyecto de Girona y el del Atlético de Madrid.

Dovbyk es un delantero muy alto, de gran estatura, ideal para el balón parado donde gana por destrozo. Juega muy bien de espaldas, tiene la portería en el punto de mira, es un delantero muy rápido. No teme ir al choque con ningún central, posee un gran carácter y es muy trabajador, algo que encaja con Simeone.