El Atlético se queda sin el sustituto de Jan Oblak: Preocupación en el RCD Espanyol

El Atlético de Madrid es consciente de que el futuro de Jan Oblak, cada día que pasa, se abre más, la paciencia no es infinita dentro de la directiva rojiblanca. El meta esloveno tiene todavía cuatro temporadas más de contrato, pero los rojiblancos ya le han advertido que debe salir. Debe abandonar el equipo si no renueva su vínculo mejorando sus emolumentos, y es algo que, a día de hoy, no pasa por su cabeza.

Según una información de MARCA, avanzada por José Félix Díaz y confirmada por Fabrizio Romano, hay un cambio importante. El cambio es que ahora el ucraniano está más cerca de quedarse que de irse del Real Madrid. Una ampliación de contrato por cuatro temporadas está bastante avanzada; el jugador siempre quiso permanecer en la capital.

Jan Oblak tiene claro que nadie le va a ordenar marcharse del equipo si él no quiere, aunque le traigan competencia o jugadores que le puedan restar minutos. Sabe que es uno de los capitanes y líderes del vestuario y que, si físicamente está bien, su reinado no lo discute nadie. Mucho menos Diego Pablo Simeone, quien cuenta con él.

Gil Marín le quiere fuera

Quien no quiere contar con él es la directiva, que ha buscado todo tipo de sustitutos. Cuando tenían uno avanzado, llegó la sorpresa: Andriy Lunin va a renovar con el Real Madrid por las próximas cuatro temporadas y no cambiará de bando en la ciudad de Madrid. Los rojiblancos estaban convencidos de que Andriy Lunin podría apostar por su portería ante una salida de Jan Oblak y se encuentran con un revés bastante inesperado y hasta doloroso.

Andriy Lunin mantuvo sus dudas, y aún las tiene, ante la falta de minutos que está pasando en el Real Madrid, donde no jugará más que partidos testimoniales. Con la vuelta de Thibaut Courtois, ha vuelto a las suplencias habituales, y es algo que no quiere seguir viviendo. Aunque, si finalmente se confirma que continúa en el equipo blanco, no parece demostrarlo.

Joan García el nuevo favorito

El club colchonero no descarta retomar conversaciones con Lunin si Oblak se marchase, aunque sea negociando con sus vecinos. Cierto es que la relación entre las entidades no pasa por sus mejores momentos. En el Real Madrid no quieren que Lunin juegue de rojiblanco, y menos gratis, todo se encamina a un final feliz para los blancos.

Para Gil Marín es un golpe importante, y el segundo portero que no puede asegurar, tras la salida de Giorgi Mamardashvili hacia el Liverpool. Este año se quedará cedido en el Valencia, pero dentro de una temporada será jugador de los reds. Joan García, del RCD Espanyol, es ahora, junto al propio Juan Musso, el favorito para ser el sustituto de Jan Oblak.