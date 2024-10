Barça aprovecha jugada maestra de Hansi Flick para rematar al Real Madrid con un tweet

El primer Clásico de Hansi Flick como entrenador del FC Barcelona fue una exhibición de fútbol táctico y de autoridad en el Santiago Bernabéu. El técnico alemán, que se mantuvo fiel a su estilo, lideró al equipo en una contundente victoria por 0-4 sobre el Real Madrid, resultado que no solo dejó en evidencia al equipo blanco, sino que además provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Aprovechando el gran desempeño de su línea defensiva y los constantes fueras de juego en los que cayó el ataque merengue, el Barça lanzó un tweet que se convirtió en la guinda del pastel para una noche perfecta para los culés.

Desde el inicio del partido, el planteamiento de Flick fue arriesgado. Decidió ubicar su línea defensiva muy arriba, algo que normalmente se evita al enfrentarse a jugadores tan veloces como Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Sin embargo, Flick confió plenamente en su defensa, compuesta por Cubarsí, Iñigo Martínez, Koundé y Balde, quienes ejecutaron de manera impecable su trabajo, manteniendo constantemente en fuera de juego a los atacantes del Real Madrid. Esta estrategia no solo fue efectiva, sino que terminó desquiciando a los madridistas, que vieron sus oportunidades frustradas repetidamente por las banderas del árbitro asistente.

| FC Barcelona, XCatalunya

El Real Madrid cayó en fuera de juego en un total de 12 ocasiones, una cifra inusual que evidenció el dominio defensivo del Barça y la precisión de su sistema de juego. Cada vez que el Madrid intentaba lanzar un pase en profundidad hacia Mbappé o Vinicius, la línea defensiva del Barça estaba perfectamente sincronizada para hacerlos caer en posición ilegal. Esta constante frustración de los ataques blancos no solo afectó el rendimiento del equipo, sino que también aumentó la tensión entre los jugadores y los seguidores merengues.

Tras la victoria, el Barça aprovechó la situación para lanzar un provocador mensaje en sus redes sociales. El tweet, que decía “Fuera de juego, da igual cuando leas esto” acompañado de una imagen del árbitro asistente levantando la bandera con Hansi Flick y Carlo Ancelotti al fondo, fue una muestra de la astucia del equipo culé para capitalizar en redes sociales los momentos clave del partido.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Este mensaje fue percibido como una burla hacia el Real Madrid y sus seguidores, quienes habían visto cómo sus jugadores caían repetidamente en la trampa de la defensa azulgrana. La publicación se hizo viral en cuestión de minutos, generando miles de interacciones y comentarios, tanto de aficionados culés como de madridistas.

La estrategia de Flick no solo se limitó a neutralizar el ataque del Real Madrid, sino que también sirvió para enviar un mensaje claro: el Barça está dispuesto a arriesgar cuando cree en sus capacidades y sabe ejecutar sus planes. Este planteamiento no solo resultó efectivo para frenar a los delanteros del Madrid, sino que también destacó por la confianza que Flick deposita en sus defensores, quienes respondieron con creces a las expectativas. Cubarsí y Koundé, en particular, hicieron un partido impecable, demostrando una coordinación y una visión táctica que mantuvieron al Madrid fuera del juego durante todo el encuentro.

Una estrategia que recuerda a otros enfrentamientos en los que los equipos han sabido desactivar los ataques del Real Madrid mediante una defensa alta y organizada. Sin embargo, lo que diferencia a este Barça es la capacidad de Flick para ejecutar un planteamiento tan arriesgado en un escenario como el Bernabéu, y con tan buenos resultados. La habilidad del entrenador alemán para leer el juego y adaptar sus tácticas a las características de sus jugadores quedó patente en este Clásico, consolidando la posición del Barça como líder en LaLiga - le saca ya 6 puntos a los blancos - y como uno de los favoritos en la Champions League.