Se va del Barça y no jugará más con Lamine Yamal y Gavi

No hay nada más triste que un adiós no deseado. Sergi Roberto y el Futbol Club Barcelona van a separar sus caminos la siguiente temporada. Al que hasta ahora era el capitán culé se le expiró el contrato el pasado 30 de junio. Tras 14 temporadas como azulgrana, el jugador catalán no renovará y abandonará el conjunto barcelonista.

La falta de dinero en Can Barça ha azotado a todas las áreas del club. Jugadores, directivos y técnicos han tenido que abandonar el conjunto o bajarse el sueldo para poder continuar con el saneamiento de su economía. Sergi Roberto no ha sido una excepción y, después de que su contrato acabara el pasado mes, se despedirá del Barça la siguiente temporada.

Así se marchará del equipo uno de los últimos capitanes de la Masia. El capitán no podrá disfrutar de jugar con las nuevas figuras que también provienen de la cantera como Gavi o Lamine Yamal.

Las intenciones del Barça

Las intenciones del equipo blaugrana eran claras: renovarle una temporada más, pero ponerse a la cola en las inscripciones para cumplir el fairplay. De hecho, el club le había propuesto el 10 de agosto como una fecha límite para liberarlo. Si a partir de ese día el conjunto no lo había logrado inscribir, el jugador se iba.

Esta idea no ha acabado de gustar al catalán, ya que sabe que hay otros por delante de él esperando turno y es muy probable que el Barça no logre tener la capacidad económica para inscribirlo. Ahora, libre de cualquier atadura, busca un nuevo club que le genere ilusión y le devuelva los minutos que el equipo de su vida no le ha dado.

¿Qué clubes están interesados?

En la Liga hay varios clubes interesados en su figura. Algunos de ellos son el Sevilla, el Valencia o el Girona. Sin embargo, al catalán le gustaría cambiar de aires y probar nuevos retos como la Premier League. El futuro del culé es una incógnita. Lo que sí está claro es que será lejos del conjunto barcelonista.

Sergi Roberto se despide del Barça tras 14 temporadas en el primer equipo. El mediocampista, sin mucho protagonismo normalmente en el equipo titular, pasará a la historia por ser el héroe de la remontada contra el PSG.

Su protagonismo como lateral derecho

En una pasada campaña discreta con 24 partidos disputados y 3 goles, el catalán se despide del equipo azulgrana jugando de mediocentro. Recordemos que Roberto, en una muestra más de amor al equipo de su vida, protagonizó varias temporadas jugando por el carril derecho.

Después de la dura marcha de Dani Alves, Luis Enrique probó de jugar con el catalán de lateral derecho. Por esa banda lo bordó y fue cuando disputó más partidos y minutos de titular. Él nunca se quejó y esperó a aprovechar las opciones que podría tener cuando jugara en el medio.

Sergi Roberto se va del Barça con 26 títulos en su palmarés. Entre lo más destacado están todas las ligas españolas y las dos Champions que consiguió en sus primeros años en el club.