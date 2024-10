El cambio radical de Ronaldinho que ha sorprendido al barcelonismo

Ronaldinho, una de las mayores leyendas del fútbol y del FC Barcelona, ha vuelto a sorprender al mundo, no solo por su regreso a la escena mediática, sino también por su impactante cambio de look. El brasileño, que siempre ha destacado tanto dentro como fuera del campo por su carisma y estilo único, ha reaparecido con una imagen renovada, algo que no ha pasado desapercibido para sus millones de seguidores y los aficionados del Barça.

Conocido durante su carrera por su pelo largo y rizado, su característica cinta en la cabeza y su amplia sonrisa, Ronaldinho siempre fue un referente de estilo. Más allá de su increíble habilidad con el balón, su look marcaba una parte esencial de su personalidad, que combinaba una actitud relajada y desenfadada con el compromiso absoluto de deslumbrar en cada partido. No obstante, su nueva imagen, más pulida y moderna, ha causado asombro en redes sociales, con muchos barcelonistas comentando el cambio radical de la leyenda.

El cambio de Ronaldinho no solo ha impactado a nivel físico, sino también en cuanto a su presencia en medios. Desde que se retiró del fútbol profesional en 2018, el brasileño ha mantenido un perfil más bajo, aunque siempre ha estado presente en eventos, partidos benéficos y colaboraciones con diversas marcas. En los últimos meses, sin embargo, ha resurgido con fuerza, asistiendo a eventos importantes y protagonizando campañas publicitarias, siempre mostrando una imagen impecable.

Mítico 'Dinho'

Ronaldinho ha demostrado, una vez más, que su magnetismo no ha desaparecido, y que sigue siendo un referente no solo en el fútbol, sino también en cuanto a estilo y moda. Este cambio de look también ha traído recuerdos de sus múltiples transformaciones a lo largo de los años. En sus años en el Barça (2003-2008), el jugador no solo maravilló al mundo con su fútbol, sino también con su estética siempre llamativa. Su imagen icónica con la camiseta azulgrana, su pelo al viento y su eterna sonrisa han quedado grabadas en la memoria de los aficionados.

En cuanto a sus estadísticas como jugador del Barça, Ronaldinho sigue siendo uno de los grandes referentes de la historia del club. En 207 partidos oficiales, el brasileño anotó 94 goles y repartió 70 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes de su generación. Su habilidad para crear magia en el campo fue fundamental para que el Barça ganara la Champions League en 2006 y dos títulos de Liga (2005, 2006). Además, fue el gran ídolo de Lionel Messi en sus primeros años como profesional.

Hoy, Ronaldinho sigue manteniendo una estrecha relación con el club catalán, siendo embajador de la entidad y participando en varios actos oficiales. Su nuevo look, acompañado de su carisma inquebrantable, es una muestra de que, a pesar del paso de los años, la leyenda brasileña sigue siendo un ícono tanto dentro como fuera del campo. Además, hasta hace unos meses, su hijo era jugador de las categorías inferiores del club; este verano decidió marcharse a Inglaterra.