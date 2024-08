El Celta de Vigo se frota las manos: Venta millonaria

La pasada fue una temporada de muchos altibajos para el Celta. Hasta las últimas jornadas, el equipo vigués estaba peleando por no descender a segunda división, aunque gracias a nombres propios como el de Iago Aspas, Larsen y algunas perlas del filial consiguieron mantener la categoría. Ahora, bajo los mandos de Claudio Giráldez, el equipo busca volver a la zona media de la tabla y no tener que volver a preocuparse por los puestos de descenso.

Por desgracia, para intentar conseguir afianzarse en la parte tranquila de la clasificación, no podrán contar con la ayuda de una de sus figuras, Jørgen Strand Larsen. El delantero centro noruego fue una de las pocas cosas positivas rescatables de la pasada campaña, pero finalmente ha salido cedido al Wolverhampton inglés, quién se guarda una opción de compra por el '9' escandinavo.

Para suplir esta importante baja, el Celta ha hecho ya oficial el fichaje del "Panda" Borja Iglesias, quién vuelve a Balaídos unos años después. El de Santiago llega cedido después de no contar en los planes de Mauricio Pellegrini. El mismo jugador regresó al Real Betis tras estar cedido en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, donde se alzó con el título de liga y copa.

La esperanza del celtismo

Es cierto que la baja de Strand Larsen es muy dolorosa para el combinado celeste. El noruego fue una pieza clave la pasada temporada, y con una participación en 16 goles ayudó a que el Celta no volviera a segunda división. Ahora, parece que su puesto va a tener que ocuparlo Borja Iglesias, aunque el club tiene en casa otra apuesta en la que aún confían.

El otro comodín para ocupar la posición de '9' es el griego Anastasios Douvikas. El de Atenas llegó al club gallego el año pasado, procedente del FC Utrecht holandés. La dirección deportiva celtista desembolsó un total de 12 millones por un futbolista que venía de anotar 20 goles en la Eredivise.

Douvikas, pero, no lo tuvo fácil en su debut con el Celta de Vigo. Bajo los mandos de Rafa Benítez veía como el técnico no tenía la confianza en él, y los pocos minutos disputados no le dejaban brillar al nivel que estaba acostumbrado a jugar. "Douvikas no ha venido para ser ya la figura, sino para serlo durante años", explicó el exentrenador celeste en una de sus últimas ruedas de prensa.

Con la llegada de Claudio Giráldez, Anastasios vio una oportunidad para hacerse con la atención del técnico. En los entrenamientos tiró de galones para ganarse su confianza, y tuvo mucha más continuidad. Este rendimiento constante lo tradujo en goles, y en tan solo 5 partidos de Copa del Rey consiguió anotar 6 tantos.

Por otro lado, en Liga también supo aprovechar sus oportunidades, y acabó la campaña con 7 tantos. "Las mallas las hace sonar casi siempre. Muy contento que siga viendo puerta. Me quedo con su trabajo defensivo que está siendo cada vez mejor. Ha robado muchas bolas por atrás que es algo que nos tiene que dar porque es muy fuerte en contacto", explico Giráldez después del último partido de pretemporada donde el griego anotó.

Este gran inicio de pretemporada de Douvikas ha hecho que todo el cuerpo técnico tenga grandes esperanzas puestas en él. El jugador tiene todos los ingredientes para ser uno de los jugadores revelación de la próxima temporada. Y si consigue dar el nivel real que posee puede tener muchos pretendientes y llegar a salir por una cifra récord. Los delanteros goleadores están muy cotizados en el mercado actual, y muchos clubes estarían dispuestos a pagar una buena cantidad por delantero griego.