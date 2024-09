Cerrado: El Barça ata al sustituto de Ter Stegen

El Fútbol Club Barcelona se ha encontrado con un bache importante tras su fantástico inicio liguero y es que en el último partido contra el Villarreal, el Barça perdió a Ter Stegen durante todo lo que resta de temporada debido a una lesión. El guardameta alemán no pudo salir del campo por su propio pie y debió ser desplazado hacia el hospital para que le hicieran las correspondientes pruebas. Incluso el portero alemán debió de volver a Barcelona por carretera, debido a que el vuelo podría haber significado más complicaciones para su lesión. De esa forma, el club catalán se despedía tristemente de su seguro bajo palos para esta temporada.

Tras el comunicado médico, llegó el momento de pensar en una solución y en las redes no fueron pocas las hipótesis de lo que haría el club. La solución más básica era apostar por el segundo portero, Iñaki Peña, pero tras el decepcionante rendimiento que tuvo durante la pasada temporada no era una idea que entusiasmara. Posteriormente, se encontraba la opción de apostar por la cantera donde se encuentran jóvenes como Ander Astralaga, Diego Kochen o Aaron Yaakobishvili, pero hacerles cargar con la presión del equipo era un riesgo que no acaba de contentar al club.

Wojciech Szczesny, el elegido

Finalmente, estaba la opción de acudir al mercado, debido a las nuevas normativas no se puede pagar la cláusula o fichar un jugador con contrato, por lo que en el caso de querer a un jugador como Álvaro Valles o Guillaume Restes, había que esperar hasta el mercado de invierno. Aun así hay varias opciones de agentes libres con experiencia como Keylor Navas, Jordi Masip o Wojciech Szczesny, lo que les convertía en una gran solución, donde el polaco es la opción favorita de Flick.

Wojciech Szczesny se ha retirado durante esta temporada y se encontraba sin equipo, por lo que la opción de ir al Barça podía hacerle replantearse su decisión. Además compartiría vestuario con su gran compañero de selección, Lewandowski. El portero polaco ha sido uno de los hombres claves de su selección durante los últimos Mundiales y Eurocopas, mientras que ha competido al alto nivel en el Arsenal, la Roma y la Juventus, equipos en los cuales ha ganado una Supercopa de Inglaterra, dos FA Cup, dos supercampeonatos de Italia, tres Copas de Italia y tres Serie A.

Buenos números en la Juventus de Turín

Pese a las dudas por estar retirado, viene de ser titular en toda una Juventus de Turín, donde ha disputado la mayoría de encuentros y ha encajado una media de menos de 1 gol por partido, números mucho mejores de los que ofreció Iñaki Peña al Barça durante la anterior temporada. El club catalán habría convencido al exportero de la Vecchia Signora con una propuesta donde tendría un rol importante durante esta temporada, pero que con la vuelta del alemán su papel sería a ser más bien testimonial.

Además, el Barça le propone un contrato de un año, con la posibilidad de ampliarle el contrato de forma unilateral por parte del club dependiendo de su rendimiento. Mientras que su salario sería uno de los más bajos de la plantilla sin tener en cuenta a los más jóvenes y podría encajarse sin problemas debido al margen salarial que se liberará por la lesión de Ter Stegen. Ahora todo depende de la decisión que tome el polaco y de su deseo de volver a ponerse los guantes, aunque todo parece indicar que será el nuevo guardameta de la portería blaugrana.