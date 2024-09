El claro mensaje de Dani Olmo: 'Quién venga…’

Dani Olmo se convertía en el fichaje estrella del FC Barcelona y tras sus dos primeros partidos y recibir todo tipo de elogios, el jugador de Terrassa afirma lo siguiente: "Quién venga a este club tiene que tener una mentalidad ganadora”. Y no es la primera voz autorizada del vestuario quién lo dice porque días atrás también lo recalcaba Raphinha cuando le preguntaban y aseguraba que la mentalidad de un jugador del Barça debe ser aspirar a competir y ganar todos los títulos que dispute, de ahí la exigencia y grandeza de este club.

Dani Olmo también elogiaba a Raphinha, compañero y con quién está haciendo buenas migas y a su entrenador Hansi Flick. En cuanto al brasileño decía que era el jugador que más le sorprendió y así se pudo comprobar en su post en instagram ante el Valladolid el pasado sábado donde ponía: “Qué jugador” mencionando el nombre del brasileño. Y recalcó que era un jugador comprometido con el equipo y que ayudaba muchos a los jóvenes, de ahí su posible capitanía.

Los elogios a Hansi Flick

No hay que olvidar que ambos coincidieron en Alemania en diferentes equipos, Flick entrenando en el Bayern y Dani Olmo jugando en el Leipzig pero se han visto y enfrentado en numerosas ocasiones. Y es ahí donde Olmo destaca la importancia de Flick en su rendimiento y la conexión con sus compañeros: “Ha tenido un papel clave. La posición donde me ve y donde he estado jugando al Leipzig y con España, la conexión con jugadores como Pedri o Lamine, todo lo hace mucho más fácil, y por eso mi adaptación ha sido tan rápida. Es muy claro con lo que me pide".

Y es que Dani Olmo también confesaba que cuando se reunió con el Barça y en particular con Deco le trasladó las ganas de Flick de poder ficharlo y como encajaría en su sistema, por lo que fue una decisión fácil elegir al Barça.

Su encaje en el sistema de Flick

Estamos viendo a un Dani Olmo jugando por detrás del punta, Lewandowski en este caso, con mucha libertad para caer a ambos lados y combinando por dentro con jugadores de calidad como Pedri o Lamine Yamal. Flick siempre quiere un mediapunta llegador, con disparo y que esté cerca del área como tenía a Thomas Muller en su Bayern campeón de todos los títulos.

Ahora ha encontrado en ese perfil a un Dani Olmo que viene con mucha hambre y ganas de triunfar en el club de su corazón. También puede ocupar la zona izquierda o incluso jugar de falso nueve, ya que es un jugador muy asociativo, sin embargo su mejor posición es la que ocupa tanto en el Barça como en la selección, mediapunta por detrás del delantero.