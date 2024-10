La contundente respuesta de Lamine Yamal a un tiktoker del Real Madrid: 'Descansa...'

Dicen que quien come callado repite, pero, en esta línea, también es cierto que el que no lo hace, a veces le toca tragarse sus propias palabras. Esto es lo que le ocurrió a un tiktoker seguidor confeso del Real Madrid, Javibridgee, quien publicó un vídeo en su canal durante la emisión del Barça vs Bayern de Múnich. El creador de contenido, además, se cebó con Lamine Yamal.

"Chicos, ¿alguien ha visto a Lamine Yamal? A mí me habían dicho que este chaval... O sea, que para mí es bueno Lamine Yamal, pero el partido es contra un Bayern. Y es que este tío hoy no va a marcar gol; Lamine Yamal hoy no va a marcar gol. Está desaparecido Lamine Yamal", decía el tiktoker.

Pero, nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que el joven jugador del Barça no logró ver puerta en forma de gol, sí que repartió una asistencia y, además, firmó un partido brillante a nivel individual. Encaró, con desparpajo, a todo jugador del Bayern que halló por el camino y nos dejó jugadas de gran talento.

La respuesta de Lamine Yamal

Y después de su gran partido, Lamine Yamal tuvo tiempo incluso de responder a Javibridgee, dejándole un comentario al vídeo que había publicado. Primeró comentó dos emoticonos de risa y uno de lloros y luego añadió: "Descansa, chavalín". No fue una buena noche, desde luego, para este creador de contenido, que también tuvo que ver como que su equipo rival, el Barça, le endosaba un contundente 4-1 a todo un Bayern antes de enfrentarse a su equipo, el Real Madrid.

No obstante, en este mismo vídeo que publicó completo en YouTube, donde reaccionaba en directo al partido, Javibridgee también tuvo sus ratos de reconocimiento. Reconoció, por ejemplo, que lo del Barça el miércoles en la Champions fue "una exhibición" y que como madridista este año está sufriendo mucho.

De hecho, el tiktoker publicó un vídeo al día siguientes respondiendo de nuevo a Lamine Yamal. "Muy bien contra el Bayern, pero el sábado juegas un partido de verdad contra el mejor club de la historia en el Santiago Bernabéu. Aquí sí que vas a estar desaparecido. El Real Madrid va a bailar al Barça y sino guardad este vídeo. Lamine, aquí sí que vas a descansar".

El próximo sábado, pues, será divertido ver las reacciones de Javibridgee en el partido de LaLiga que enfrenta a los dos grandes por antonomasia de España. Un Clásico en el que, tanto tiempo después, ninguno de los dos parte como claro favorito. Los dos llegan con sensaciones sobresalientes después de una jornada de la Champions League que ha brindado alegrías tanto en Can Barça como en el madridismo.