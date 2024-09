Dani Carvajal contradice a Vinicius: 'España...'

Después de consagrarse como campeones en la pasada Eurocopa 2024, la selección española de Luis de la Fuente ha vuelto a reunirse. Esta vez será para disputar dos encuentros de la ya habitual UEFA Nations League, dónde también son los actuales ganadores de la última edición. 'La Roja' jugará el día de hoy contra la selección de Serbia, y el próximo domingo ante la siempre combativa Suiza.

En el grupo, aparte de los dos conjuntos con los que jugarán este 'parón', también esta Dinamarca, contra la que España jugará en octubre. Hace unos días, el seleccionador español dio a conocer los 25 nombres que formarían parte de esta convocatoria para 'la vuelta al cole'. En ella había nombres habituales como Laporte, Le Normand, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine y Nico Williams.

| Selección Española

Por otro lado Luis de la Fuente convocó a jugadores menos habituales o que directamente debutan con la selección absoluta. Estos son futbolistas como Álex Remiro, Mingueza, Pepelu, Aleix García o Yeremy Pino. La plantilla ya se encuentra en Belgrado para disputar el primer encuentro del grupo A4, y en tres días viajaran a Ginebra.

Carvajal aprovecha para hablar de Vinicius

El día de ayer hubo la habitual rueda de prensa previa al partido. En ella habló el que ya es capitán de la selección española, Dani Carvajal, quién se consagró como uno de los nombres propios de la pasada Eurocopa 2024. El lateral derecho del Real Madrid fue preguntado sobre la actualidad deportiva del conjunto, pero no faltaron preguntas en relación al tema más mediático del momento que involucraba a la selección.

Se trata de las declaraciones de Vinicius Jr en la cadena CNN, dónde volvió a hablar de que España sigue siendo un país racista. Además amenazó con que la sede del mundial de 2030 debería ser cambiada si esto sigue así de cara al futuro. Delante de estas acusaciones, Carvajal fue claro en sus respuestas y no tuvo pelos en la lengua para contestar a su compañero de equipo.

| YouTube

Primero le mostró todo su apoyo al jugador brasileño con las siguientes declaraciones. "Respecto a Vinicius, sólo comentar que nosotros vamos totalmente en contra de cualquier situación de racismo en los estadios. Sé lo que sufre Vini y le apoyamos tanto internamente como públicamente".

No obstante, seguidamente dio a conocer su opinión respecto al tema y cuál es para él la realidad que se vive en España. "No considero que España no merezca celebrar un Mundial. No hay que poner en duda que España no es un país racista. Yo, desde pequeño, me he criado con muchísimas nacionalidades en mi barrio, en Leganés. España no es un país racista".

Además, el día de ayer se publicó los diferentes nominados para el próximo Balón de Oro, y entre ellos estaba Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid valoró esta nominación y explicó que se siente muy orgulloso. "Está claro que, siendo defensa… en el fútbol, lo que reluce es el gol. Pero bueno, con tener la posibilidad de ganarlo estoy muy feliz, hace referencia al gran año que tuve el año pasado. Mi familia y yo estamos muy orgullosos".