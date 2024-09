Día D para Frenkie de Jong: La decisión que lo puede cambiar todo

El Barça de Hansi Flick ha enamorado a todos los aficionados del conjunto azulgrana. El gran inicio liguero es una muestra del trabajo que está realizando el entrenador con los suyos. Laporta está muy contento con las características que ha demostrado el técnico alemán y lo considera el fichaje de la temporada.

El combinado culé ha cambiado totalmente la cara respecto al año pasado. El juego es completamente distinto al que practicaba el equipo con Xavi, con una presión intensa durante los 90 minutos. Los exitosos resultados futbolísticos han tapado en gran medida las negligencias demostradas por el club barcelonista en el mercado.

La confianza con los jóvenes, clave en el centro del campo

Hansi Flick ha demostrado en los primeros días una de sus grandes virtudes en la dirección del equipo. Su confianza con los jóvenes ha sido la base para que el Barça no se resintiera de sus necesidades en los fichajes. Marc Casadó y Marc Bernal han brillado en el centro del campo titular del equipo.

Las lesiones de Gavi o De Jong, que juegan en su posición, no han preocupado a ningún aficionado azulgrana. De hecho, los seguidores culés se han ilusionado viendo a los canteranos relucir el escudo del club a grandes campos de Primera División. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, hay una lesión que preocupa a la junta directiva.

La situación de De Jong

Frenkie De Jong parece ser el pivote ideal para Hansi Flick. Cuando el técnico alemán llegó en mayo ya se lo encontró lesionado en la ciudad deportiva. Hoy en día, parece que aún no está recuperado para jugar en el centro del campo del conjunto azulgrana.

La situación ha preocupado y mucho a todos los dirigentes barcelonistas. El gran salario de Frenkie De Jong deja muy tocada la situación del Barça y la posibilidad que no juegue les hace perder mucho dinero. Ahora, el conjunto le había dado una fecha límite para que tome una decisión sobre su hoja de ruta en su recuperación.

La decisión del centrocampista azulgrana

Lo que se esperaba que fuera una lesión de semanas se ha convertido en un calvario para el centrocampista neerlandés. A pesar de haber pasado meses desde la lesión, el jugador aún no se encuentra al 100%. El futbolista ha comunicado que no quiere jugar hasta que no esté completamente recuperado.

El Barça no quería esperar más y le dio un límite de 15 días para que tomara una decisión. O vuelve a jugar a la vuelta del parón de selecciones o se va a tener que operar para que Flick pueda contar con él en el segundo tramo de temporada. Finalmente ha decidido NO operarse. Habrá que ver si es la decisión correcta. El tiempo lo dirá.